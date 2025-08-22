Klinik Spesialis Transplantasi Rambut Hadir di Surabaya

Headline
FARMANINA Hair & Aesthetic Clinic, klinik spesialis transplantasi rambut yang dikenal sebagai klinik rujukan dalam dan luar negeri, mengumumkan ekspansinya ke Surabaya dalam waktu dekat ini. Kehadiran cabang baru ini akan memudahkan pasien dari Jawa Timur dan sekitarnya untuk mendapatkan layanan premium hair transplant dengan standar internasional.
Selain ekspansi, Farmanina juga terus mengedepankan program Farmanina Care, sebuah layanan perbaikan bagi pasien yang tidak puas dengan hasil transplantasi rambut di tempat lain.
Menurut Hair Expert sekaligus pendiri klinik Farmanina, Cintawati Farmanina, banyak pasien datang dengan keluhan hasil yang tidak natural, rambut tumbuh renggang, hingga area donor yang rusak.
Melalui pendekatan empat pilar, yakni psikologis, medis, matematis, dan estetis, Farmanina memastikan setiap tindakan tidak hanya aman, tetapi juga memberikan hasil natural dan meningkatkan rasa percaya diri pasien.
"Farmanina Care hadir bukan hanya untuk memperbaiki tampilan, tapi juga mengembalikan kepercayaan diri pasien. Dengan hadirnya cabang baru di Surabaya, kami ingin semakin dekat dengan pasien yang membutuhkan solusi berkualitas," ujar Cintawati.
Farmanina Clinic selama ini telah menjadi pilihan banyak pasien, termasuk figur publik dan pejabat pemerintahan, yang mencari hasil transplantasi rambut terbaik dan terpercaya. (Put/E-1)
