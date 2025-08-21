11 Manfaat Telur Rebus bagi Kesehatan, Baik untuk Diet

Headline
TELUR rebus adalah telur ayam yang dimasak dengan cara direbus dalam air mendidih hingga matang.
Proses perebusan ini bisa dilakukan dengan dua cara rebus matang penuh dan setengah matang.
Telur rebus kaya akan protein lengkap yang penting untuk memperbaiki jaringan tubuh, membentuk otot, dan menjaga daya tahan tubuh.
Kandungan kolin dalam kuning telur bermanfaat untuk fungsi otak, meningkatkan daya ingat, serta mendukung perkembangan otak pada anak.
Telur rebus mengandung lutein dan zeaxanthin, dua jenis antioksidan yang melindungi mata dari risiko katarak dan degenerasi makula.
Kaya akan vitamin D, fosfor, dan kalsium yang membantu memperkuat tulang dan gigi.
Konsumsi telur rebus dalam jumlah wajar dapat membantu meningkatkan kolesterol baik yang berperan melindungi jantung.
Telur rebus rendah kalori namun tinggi protein, membuat rasa kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol nafsu makan.
Kandungan asam amino esensial dalam telur berperan dalam proses metabolisme energi tubuh.
Vitamin B kompleks, protein, serta mineral pada telur berkontribusi dalam menjaga kesehatan rambut, kuku, dan kulit.
Bagi ibu hamil, kolin dan folat dalam telur rebus penting untuk perkembangan otak dan saraf janin.
Protein dalam telur rebus membantu pertumbuhan serta perbaikan otot, sangat baik bagi yang aktif berolahraga.
Telur mengandung zat besi yang bermanfaat untuk pembentukan sel darah merah dan mencegah risiko anemia.
Namun, konsumsinya sebaiknya tidak berlebihan. Umumnya 1 sampai 2 butir per hari sudah cukup, kecuali ada kondisi medis tertentu seperti kolesterol tinggi yang perlu diatur. (Z-4)
