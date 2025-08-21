Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

11 Manfaat Telur Rebus bagi Kesehatan, Baik untuk Diet

Reynaldi Andrian Pamungkas
21/8/2025 16:00
11 Manfaat Telur Rebus bagi Kesehatan, Baik untuk Diet
Berikut Manfaat Telur Rebus bagi Kesehatan(freepik)

TELUR rebus adalah telur ayam yang dimasak dengan cara direbus dalam air mendidih hingga matang.

Proses perebusan ini bisa dilakukan dengan dua cara rebus matang penuh dan setengah matang.

Berikut 11 Manfaat Telur Rebus bagi Kesehatan

1. Sumber protein berkualitas tinggi

Telur rebus kaya akan protein lengkap yang penting untuk memperbaiki jaringan tubuh, membentuk otot, dan menjaga daya tahan tubuh.

2. Mendukung kesehatan otak

Kandungan kolin dalam kuning telur bermanfaat untuk fungsi otak, meningkatkan daya ingat, serta mendukung perkembangan otak pada anak.

3. Baik untuk kesehatan mata

Telur rebus mengandung lutein dan zeaxanthin, dua jenis antioksidan yang melindungi mata dari risiko katarak dan degenerasi makula.

4. Menjaga kesehatan tulang

Kaya akan vitamin D, fosfor, dan kalsium yang membantu memperkuat tulang dan gigi.

5. Mendukung kesehatan jantung

Konsumsi telur rebus dalam jumlah wajar dapat membantu meningkatkan kolesterol baik yang berperan melindungi jantung.

6. Membantu program diet

Telur rebus rendah kalori namun tinggi protein, membuat rasa kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol nafsu makan.

7. Meningkatkan metabolisme tubuh

Kandungan asam amino esensial dalam telur berperan dalam proses metabolisme energi tubuh.

8. Menjaga kesehatan rambut dan kulit

Vitamin B kompleks, protein, serta mineral pada telur berkontribusi dalam menjaga kesehatan rambut, kuku, dan kulit.

9. Mendukung perkembangan janin

Bagi ibu hamil, kolin dan folat dalam telur rebus penting untuk perkembangan otak dan saraf janin.

10. Meningkatkan massa otot

Protein dalam telur rebus membantu pertumbuhan serta perbaikan otot, sangat baik bagi yang aktif berolahraga.

11. Mencegah anemia

Telur mengandung zat besi yang bermanfaat untuk pembentukan sel darah merah dan mencegah risiko anemia.

Namun, konsumsinya sebaiknya tidak berlebihan. Umumnya 1 sampai 2 butir per hari sudah cukup, kecuali ada kondisi medis tertentu seperti kolesterol tinggi yang perlu diatur. (Z-4)



Editor : Reynaldi
