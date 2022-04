The Journey of Ramadhan Vega Hotel Gading Serpong

DI bulan Ramadhan 1443, VEGA Hotel Gading Serpong, Tangerang, menawarkan paket buka puasa sepuasnya bertajuk 'The Journey of Ramadhan'. Mengambil lokasi

di Yugo Restoran indoor dan outdoor dengan pemandangan kolam renang Vega Hotel yang

membuat suasana buka puasa berbeda dengan yang lainnya, kegiatan buka puasa dilakukan mulai pukul 18.00 hingga 20.00 WIB.



Menu buka puasa yang ditawarkan berasal dari masakan Nusantara, Timur Tengah, dan juga menu

populer dari Asia. Menu yang ditawarkan mulai dari buffet main course hingga takjil corner seperti aneka gorengan, kurma, aneka bubur manis dan kolak.



Selain itu akan ada hidangan spesial berbuka puasa setiap harinya yaitu 'Moroccan Style Aust Lamb Shank with NASI MANDI'.



Apa itu NASI MANDI? NASI MANDI adalah hidangan tradisional yang berasal dari selatan Jazirah Arab yang kemudian menyebar ke Indonesia dibawa oleh orang

Hadhrami. Terdiri dari daging dan nasi dengan campuran khusus rempah-rempah.



Menu lain yang ditawarkan mulai dari buffet main course, live cooking nasi goreng, martabak telur, pempek Palembang, siomay Bandung hingga takjil corner seperti aneka gorengan, kurma, kue tradisional, buah segar dan juga aneka minuman (es campur, es teler, es sop buah, dan lain lain).



Asty Kesuma Dinasty Pane, Director of Sales VEGA Hotel Gading Serpong Tangerang, mengatakan setiap tahun pihaknya selalu berinovasi dengan memberikan menu terbaik bagi para Sahabat

Vega (Nama sebutan bagi tamu Vega Hotel Gading Serpong). Di tahun ini, VEGA Hotel Gading

Serpong - Tangerang, mengangkat konsep yang berbeda dengan menjadikan menu NASI MANDI dan berbagai macam Menu Stall Live Cooking sebagai menu utama.



Untuk menikmati sajian menu buka puasa ini, VEGA Hotel Gading Serpong - Tangerang,

menawarkan harga Rp115.000 Net per orang dengan pembelian 5 paket buka puasa

mendapatkan 1 orang gratis paket berbuka puasa.

“Para tamu tidak perlu khawatir dikarenakan seluruh staf VEGA Hotel Gading Serpong - Tangerang sudah memperlengkapi diri dengan syarat protokol kesehatan yang ketat. Selama kegiatan, mereka akan menjalankan dan menerapkan seluruh prosedur yang ada,” ujarnya.



Vega menjadi lifestyle hotel yang menggabungkan pengalaman serta mencerminkan ‘feeling a sense of place'.



Hubungi kami di +62 21 2920 5999 atau kunjungi websites kami di

www.parador-hotels.com untuk informasi lebih lanjut.



Ikuti juga VEGA Hotel di Instagram, Tiktok dan Facebook kami di @vegagadingserpong. (RO/OL-10)