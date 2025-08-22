Lagu Thailand Lirik Viral Sucat Pelay Boog: Chord dan Lirik Lengkap

Lirik lagu Sucat Pelay Boog.(Dok. YouTube)

LAGU Thailand Sucat Pelay Boog menjadi viral di TikTok dan Instagram berkat iramanya yang catchy dan lirik yang unik. Lagu ini dinyanyikan oleh Rot Tang feat Vivi dan dirilis pada September 2020 melalui kanal YouTube ThaiBand Entertainment. Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, kami sajikan chord dan lirik lengkap yang mudah diikuti, cocok untuk pemula!

Mengapa Lagu Sucat Pelay Boog Begitu Populer?

Lagu Thailand lirik viral Sucat Pelay Boog memiliki irama yang membuat pendengar ingin bergoyang. Liriknya yang lucu dan sedikit sulit dilafalkan oleh orang Indonesia menambah kesan menghibur. Menurut Jirayut, seorang pedangdut Thailand, lagu ini bercerita tentang seseorang yang terpesona oleh foto cantik di media sosial, namun kecewa saat bertemu karena aslinya berbeda. Tema ini relatable dan membuat lagu ini jadi favorit untuk backsound video TikTok.

Lirik Lagu Sucat Pelay Boog

Berikut adalah lirik lagu Sucat Pelay Boog yang sering kamu dengar di media sosial:

Sucat pelay boog ngamlay plofai doog waahhInlew yakik yakyok yakok yakok econg hong cayNgamkak ngampot ngamlew acun ailungsei anying lu plofaiSutcat kuni capay apay capcay jablay jablay memei coking ndoogBoxing tapi boogLenat penat ceplok ceutok ceutok wokedaeTona to siliit kekeupin pucengsi miteng haiAhaaa, nong eng hap king plotNgeng kak plot ngeng plot ngeng pie ra nanai no sema conggg

Lirik di atas adalah versi yang sering digunakan di TikTok, dengan pengucapan yang disesuaikan untuk orang Indonesia. Meski terdengar kocak, lirik ini sebenarnya punya makna tentang kekecewaan dalam cinta karena perbedaan ekspektasi dan realitas.

Chord Gitar Sucat Pelay Boog

Untuk memainkan lagu Thailand lirik viral ini, kamu bisa menggunakan chord sederhana berikut. Chord ini cocok untuk pemula dan menggunakan kunci dasar:

[Intro]C G Am F[Verse]C GSucat pelay boog ngamlay plofai doog waahhAm FInlew yakik yakyok yakok yakok econg hong cayC GNgamkak ngampot ngamlew acun ailungseiAm FAnying lu plofai sutcat kuni capay[Chorus]C GApay capcay jablay jablay memei coking ndoogAm FBoxing tapi boog lenat penat ceplokC GCeutok ceutok wokedae tona to siliitAm FKekeupin pucengsi miteng hai[Bridge]C GAhaaa, nong eng hap king plotAm FNgeng kak plot ngeng plot ngeng pie ra nanai no sema conggg

Gunakan capo di fret 2 jika ingin menyesuaikan nada dengan vokalmu. Mainkan dengan tempo sedang agar lebih mudah mengikuti irama lagu.

Tips Memainkan Lagu Sucat Pelay Boog

Lirik lagu ini sedikit sulit karena bahasa Thailand. Dengarkan lagu aslinya di YouTube untuk menangkap pengucapan yang benar. Gitar Akustik: Gunakan gitar akustik untuk mendapatkan suara yang lebih jernih dan sesuai dengan vibe lagu.

Gunakan gitar akustik untuk mendapatkan suara yang lebih jernih dan sesuai dengan vibe lagu. Tempo dan Ritme: Lagu ini punya tempo upbeat. Pastikan kamu mengikuti ritme dengan strumming sederhana seperti D-DU-UDU.

Arti Lirik Sucat Pelay Boog

Menurut beberapa sumber, Sucat Pelay Boog dalam bahasa Thailand berarti "sekretaris tetap berkata". Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang jatuh cinta lewat media sosial, tapi kecewa saat bertemu langsung karena penampilan asli tidak sesuai dengan foto profil. Berikut terjemahan beberapa bagian lirik:

Sucat pelay boog: Sekretaris tetap berkata

Sekretaris tetap berkata Ngamlay plofai: Banyak profil yang indah

Banyak profil yang indah Capay apay capcay: Ayo panggil orang ini, tambah dan ngobrol

Makna ini membuat lagu ini terasa lucu sekaligus menyentil fenomena media sosial saat ini.

Kesimpulan

Lagu Thailand lirik viral Sucat Pelay Boog adalah kombinasi sempurna antara irama yang asyik dan lirik yang menghibur. Dengan chord sederhana dan lirik yang mudah dihafal, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin tampil seru di depan teman atau membuat konten TikTok. Jangan lupa dengarkan versi aslinya di kanal YouTube ThaiBand Entertainment untuk merasakan vibe-nya!