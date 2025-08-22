Makna Lagu Just You - Teddy Adhitya: Lirik dan Terjemahan Viral TikTok

Lirik lagu Just You karya Teddy Adhity(YouTube)

LAGU Just You karya Teddy Adhitya telah mencuri perhatian banyak orang, terutama di platform TikTok. Dengan melodi yang lembut dan lirik penuh makna, lagu ini menjadi favorit untuk mengungkapkan perasaan cinta yang tulus. Artikel ini akan membahas makna lagu Just You, lirik lengkap, serta terjemahan dalam bahasa Indonesia agar kamu lebih memahami pesan di balik lagu ini.

Sekilas tentang Teddy Adhitya dan Lagu Just You

Teddy Adhitya adalah penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang dikenal dengan gaya musik R&B-nya yang penuh emosi. Lagu Just You dirilis pada 23 Agustus 2019 sebagai bagian dari album Question Mark (?). Lagu ini kembali populer di TikTok karena liriknya yang romantis dan relatable, sering digunakan sebagai latar video tentang cinta dan kebersamaan. Makna lagu Just You mengisahkan seseorang yang akhirnya menemukan cinta sejati setelah lama merasa sendiri.

Makna Lagu Just You: Cerita Cinta yang Tulus

Makna lagu Just You berfokus pada perjalanan emosional seorang pria yang telah lama merasa kesepian. Dalam liriknya, Teddy Adhitya menggambarkan bagaimana ia akhirnya menemukan seseorang yang membuat hidupnya terasa lengkap. Lagu ini menekankan keinginan untuk mengenal pasangan lebih dalam, menghargai setiap momen kecil, dan merasakan cinta yang sederhana namun mendalam. Frasa "Just You" yang berulang menunjukkan bahwa hanya orang itu yang dibutuhkan untuk membuatnya bahagia.

Lagu ini juga membawa pesan bahwa cinta sejati tidak perlu rumit. Dengan ungkapan sederhana seperti “Tell me everything about you” dan “Your kisses ease my doubts,” Teddy menunjukkan betapa cinta bisa menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan.

Lirik Lagu Just You - Teddy Adhitya dan Terjemahan

Berikut adalah lirik lengkap lagu Just You beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk membantu kamu memahami makna lagu Just You secara lebih mendalam:

Verse 1

I've been alone for a while

I've been lost and found

I don't know what I been doin'

I thought this loneliness

Will be for a while

I have no reason to keep this smile

Terjemahan:

Aku sudah sendirian untuk sementara waktu

Aku tersesat dan ditemukan

Aku tak tahu apa yang telah kulakukan

Kupikir kesepian ini

Akan berlangsung lama

Aku tak punya alasan untuk tetap tersenyum Pre-Chorus

And here comes the light

That really show me what is real

Deep in the ocean

You become my lover and my best friend

Terjemahan:

Dan datanglah cahaya

Yang benar-benar menunjukkan apa yang nyata

Di dalam lautan yang dalam

Kau menjadi kekasih dan sahabatku Chorus

Tell me everything about you

Never felt like this before

The love feels so true

Every little thing that you do

Ain't exaggerating but no

I won't take two

Just you

Terjemahan:

Ceritakan segalanya tentangmu

Tak pernah kurasakan ini sebelumnya

Cinta ini terasa begitu nyata

Setiap hal kecil yang kau lakukan

Tak berlebihan, tapi tidak

Aku tak ingin yang lain

Hanya kamu Bridge

Like a sunset after the rain you're so colorful

Like the ocean so complexly beautiful

I wanna dive so deep

I wanna hear your story

I want to help you grow

I want you help me grow

Terjemahan:

Seperti matahari terbenam setelah hujan, kau begitu penuh warna

Seperti lautan, begitu indah dan kompleks

Aku ingin menyelam begitu dalam

Aku ingin mendengar ceritamu

Aku ingin membantumu tumbuh

Aku ingin kau membantuku tumbuh

Lirik ini mencerminkan makna lagu Just You yang penuh dengan keromantisan dan keinginan untuk membangun hubungan yang saling mendukung. Lagu ini berhasil menangkap esensi cinta yang tulus dan sederhana.

Mengapa Just You Viral di TikTok?

Lagu Just You menjadi viral di TikTok karena melodinya yang menenangkan dan lirik yang mudah dihubungkan dengan perasaan banyak orang. Banyak pengguna TikTok menggunakan lagu ini sebagai latar untuk video romantis, seperti momen bersama pasangan atau ungkapan cinta kepada seseorang yang spesial. Frasa seperti “Just you” dan “Tell me everything about you” sering muncul di caption atau teks video, membuat lagu ini semakin dikenal. Selain itu, vokal Teddy yang hangat dan melodi yang lembut menambah daya tarik lagu ini di media sosial.

Kesimpulan

Makna lagu Just You adalah tentang menemukan cinta sejati setelah masa kesepian, dengan fokus pada keindahan hubungan yang sederhana namun mendalam. Liriknya yang romantis dan melodi yang menyentuh membuat lagu ini cocok untuk mengungkapkan perasaan cinta. Dengan popularitasnya di TikTok, Just You telah menjadi salah satu lagu yang mewakili kisah cinta banyak orang. Jadi, jika kamu sedang mencari lagu untuk momen romantis, Just You adalah pilihan yang sempurna! (Z-10)