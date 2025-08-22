Makna Lagu Just You - Teddy Adhitya: Lirik dan Terjemahan Viral TikTok

Headline
LAGU Just You karya Teddy Adhitya telah mencuri perhatian banyak orang, terutama di platform TikTok. Dengan melodi yang lembut dan lirik penuh makna, lagu ini menjadi favorit untuk mengungkapkan perasaan cinta yang tulus. Artikel ini akan membahas makna lagu Just You, lirik lengkap, serta terjemahan dalam bahasa Indonesia agar kamu lebih memahami pesan di balik lagu ini.
Teddy Adhitya adalah penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang dikenal dengan gaya musik R&B-nya yang penuh emosi. Lagu Just You dirilis pada 23 Agustus 2019 sebagai bagian dari album Question Mark (?). Lagu ini kembali populer di TikTok karena liriknya yang romantis dan relatable, sering digunakan sebagai latar video tentang cinta dan kebersamaan. Makna lagu Just You mengisahkan seseorang yang akhirnya menemukan cinta sejati setelah lama merasa sendiri.
Makna lagu Just You berfokus pada perjalanan emosional seorang pria yang telah lama merasa kesepian. Dalam liriknya, Teddy Adhitya menggambarkan bagaimana ia akhirnya menemukan seseorang yang membuat hidupnya terasa lengkap. Lagu ini menekankan keinginan untuk mengenal pasangan lebih dalam, menghargai setiap momen kecil, dan merasakan cinta yang sederhana namun mendalam. Frasa "Just You" yang berulang menunjukkan bahwa hanya orang itu yang dibutuhkan untuk membuatnya bahagia.
Lagu ini juga membawa pesan bahwa cinta sejati tidak perlu rumit. Dengan ungkapan sederhana seperti “Tell me everything about you” dan “Your kisses ease my doubts,” Teddy menunjukkan betapa cinta bisa menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan.
Berikut adalah lirik lengkap lagu Just You beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk membantu kamu memahami makna lagu Just You secara lebih mendalam:
Verse 1
I've been alone for a while
I've been lost and found
I don't know what I been doin'
I thought this loneliness
Will be for a while
I have no reason to keep this smile
Terjemahan:
Aku sudah sendirian untuk sementara waktu
Aku tersesat dan ditemukan
Aku tak tahu apa yang telah kulakukan
Kupikir kesepian ini
Akan berlangsung lama
Aku tak punya alasan untuk tetap tersenyum
Pre-Chorus
And here comes the light
That really show me what is real
Deep in the ocean
You become my lover and my best friend
Terjemahan:
Dan datanglah cahaya
Yang benar-benar menunjukkan apa yang nyata
Di dalam lautan yang dalam
Kau menjadi kekasih dan sahabatku
Chorus
Tell me everything about you
Never felt like this before
The love feels so true
Every little thing that you do
Ain't exaggerating but no
I won't take two
Just you
Terjemahan:
Ceritakan segalanya tentangmu
Tak pernah kurasakan ini sebelumnya
Cinta ini terasa begitu nyata
Setiap hal kecil yang kau lakukan
Tak berlebihan, tapi tidak
Aku tak ingin yang lain
Hanya kamu
Bridge
Like a sunset after the rain you're so colorful
Like the ocean so complexly beautiful
I wanna dive so deep
I wanna hear your story
I want to help you grow
I want you help me grow
Terjemahan:
Seperti matahari terbenam setelah hujan, kau begitu penuh warna
Seperti lautan, begitu indah dan kompleks
Aku ingin menyelam begitu dalam
Aku ingin mendengar ceritamu
Aku ingin membantumu tumbuh
Aku ingin kau membantuku tumbuh
Lirik ini mencerminkan makna lagu Just You yang penuh dengan keromantisan dan keinginan untuk membangun hubungan yang saling mendukung. Lagu ini berhasil menangkap esensi cinta yang tulus dan sederhana.
Lagu Just You menjadi viral di TikTok karena melodinya yang menenangkan dan lirik yang mudah dihubungkan dengan perasaan banyak orang. Banyak pengguna TikTok menggunakan lagu ini sebagai latar untuk video romantis, seperti momen bersama pasangan atau ungkapan cinta kepada seseorang yang spesial. Frasa seperti “Just you” dan “Tell me everything about you” sering muncul di caption atau teks video, membuat lagu ini semakin dikenal. Selain itu, vokal Teddy yang hangat dan melodi yang lembut menambah daya tarik lagu ini di media sosial.
Makna lagu Just You adalah tentang menemukan cinta sejati setelah masa kesepian, dengan fokus pada keindahan hubungan yang sederhana namun mendalam. Liriknya yang romantis dan melodi yang menyentuh membuat lagu ini cocok untuk mengungkapkan perasaan cinta. Dengan popularitasnya di TikTok, Just You telah menjadi salah satu lagu yang mewakili kisah cinta banyak orang. Jadi, jika kamu sedang mencari lagu untuk momen romantis, Just You adalah pilihan yang sempurna! (Z-10)
