Chord dan Lirik Lagu Acquiesce - Oasis: Makna dan Fakta Menarik

Lagu Acquiesce dari Oasis adalah salah satu karya ikonis yang dirilis pada tahun 1995. Lagu ini dikenal dengan energi rock-nya yang kuat dan lirik yang penuh makna. Artikel ini akan membahas chord gitar, lirik lengkap, dan fakta menarik di balik lagu Acquiesce. Cocok untuk penggemar Oasis atau pemula yang ingin memainkan lagu ini!
Berikut adalah chord gitar sederhana untuk lagu Acquiesce. Chord ini mudah diikuti, bahkan untuk pemula yang baru belajar gitar.
[Intro]Am Dsus2 G[Verse 1]Am Dsus2 GI don't know what it is that makes me feel aliveAm Dsus2 GI don't know how to wake the things that sleep insideAm Dsus2 G Am Dsus2 GI only wanna see the light that shines behind your eyes[Verse 2]Am Dsus2 GI hope that I can say the things I wish I'd saidAm Dsus2 GTo sing my soul to sleep and take me back to bedAm Dsus2 G Am Dsus2 GWho wants to be alone when we can feel alive instead[Chorus]Fmaj7 C GBecause we need each otherFmaj7 C GWe believe in one anotherFmaj7 C GAnd I know we're going to uncoverFmaj7 C GWhat's sleepin' in our soul
Chord di atas menggunakan kunci dasar seperti Am, Dsus2, G, Fmaj7, dan C, yang ramah untuk pemula. Cobalah mainkan dengan tempo sedang untuk menangkap vibe rock khas Oasis.
Berikut adalah lirik lengkap lagu Acquiesce agar kamu bisa menyanyikan sambil memainkan gitar:
I don't know what it is that makes me feel alive
I don't know how to wake the things that sleep inside
I only wanna see the light that shines behind your eyes
I hope that I can say the things I wish I'd said
To sing my soul to sleep and take me back to bed
Who wants to be alone when we can feel alive instead
Because we need each other
We believe in one another
And I know we're going to uncover
What's sleepin' in our soul
Because we need each other
We believe in one another
And I know we're going to uncover
What's sleepin' in our soul
What's sleepin' in our soul
Lirik Acquiesce berbicara tentang hubungan emosional dan kebutuhan untuk saling mendukung. Meski sederhana, kata-katanya penuh makna dan mudah diingat.
Lagu Acquiesce punya cerita unik yang membuatnya spesial. Berikut beberapa fakta menarik:
Untuk memainkan Acquiesce dengan baik, ikuti tips berikut:
Acquiesce disukai karena liriknya yang emosional dan musiknya yang energik. Meski bukan single utama, lagu ini mampu menarik perhatian penggemar dengan pesan tentang kebersamaan dan harapan. Kombinasi vokal kuat Liam Gallagher dan melodi khas Noel membuat lagu ini timeless.
Lagu Acquiesce dari Oasis adalah perpaduan sempurna antara lirik penuh makna dan melodi rock yang adiktif. Dengan chord yang mudah dimainkan dan cerita menarik di baliknya, lagu ini wajib dicoba oleh penggemar musik dan pemain gitar pemula. Cobalah mainkan chordnya, nyanyikan liriknya, dan rasakan semangat Oasis!
