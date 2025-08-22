Chord dan Lirik Lagu Acquiesce - Oasis: Makna dan Fakta Menarik

Ilustrasi(freepik.com)

Lagu Acquiesce dari Oasis adalah salah satu karya ikonis yang dirilis pada tahun 1995. Lagu ini dikenal dengan energi rock-nya yang kuat dan lirik yang penuh makna. Artikel ini akan membahas chord gitar, lirik lengkap, dan fakta menarik di balik lagu Acquiesce. Cocok untuk penggemar Oasis atau pemula yang ingin memainkan lagu ini!

Chord Gitar Lagu Acquiesce - Oasis

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk lagu Acquiesce. Chord ini mudah diikuti, bahkan untuk pemula yang baru belajar gitar.

[Intro]Am Dsus2 G[Verse 1]Am Dsus2 GI don't know what it is that makes me feel aliveAm Dsus2 GI don't know how to wake the things that sleep insideAm Dsus2 G Am Dsus2 GI only wanna see the light that shines behind your eyes[Verse 2]Am Dsus2 GI hope that I can say the things I wish I'd saidAm Dsus2 GTo sing my soul to sleep and take me back to bedAm Dsus2 G Am Dsus2 GWho wants to be alone when we can feel alive instead[Chorus]Fmaj7 C GBecause we need each otherFmaj7 C GWe believe in one anotherFmaj7 C GAnd I know we're going to uncoverFmaj7 C GWhat's sleepin' in our soul

Chord di atas menggunakan kunci dasar seperti Am, Dsus2, G, Fmaj7, dan C, yang ramah untuk pemula. Cobalah mainkan dengan tempo sedang untuk menangkap vibe rock khas Oasis.

Lirik Lagu Acquiesce - Oasis

Berikut adalah lirik lengkap lagu Acquiesce agar kamu bisa menyanyikan sambil memainkan gitar:

I don't know what it is that makes me feel alive

I don't know how to wake the things that sleep inside

I only wanna see the light that shines behind your eyes



I hope that I can say the things I wish I'd said

To sing my soul to sleep and take me back to bed

Who wants to be alone when we can feel alive instead



Because we need each other

We believe in one another

And I know we're going to uncover

What's sleepin' in our soul

Because we need each other

We believe in one another

And I know we're going to uncover

What's sleepin' in our soul

What's sleepin' in our soul

Lirik Acquiesce berbicara tentang hubungan emosional dan kebutuhan untuk saling mendukung. Meski sederhana, kata-katanya penuh makna dan mudah diingat.

Fakta Menarik di Balik Lagu Acquiesce

Lagu Acquiesce punya cerita unik yang membuatnya spesial. Berikut beberapa fakta menarik:

Dirilis sebagai B-Side : Acquiesce awalnya bukan lagu utama, melainkan B-side dari single "Some Might Say" yang dirilis pada April 1995. Meski begitu, lagu ini jadi favorit penggemar saat konser.

: awalnya bukan lagu utama, melainkan B-side dari single "Some Might Say" yang dirilis pada April 1995. Meski begitu, lagu ini jadi favorit penggemar saat konser. Inspirasi di Perjalanan : Noel Gallagher, penulis lagu ini, mendapat inspirasi saat terjebak di kereta yang mogok selama empat jam menuju studio di Wales. Kata "Acquiesce" muncul dari percakapan telepon yang didengarnya, dan ia langsung menuliskannya.

: Noel Gallagher, penulis lagu ini, mendapat inspirasi saat terjebak di kereta yang mogok selama empat jam menuju studio di Wales. Kata "Acquiesce" muncul dari percakapan telepon yang didengarnya, dan ia langsung menuliskannya. Bukan Tentang Persaudaraan : Banyak yang mengira lagu ini tentang hubungan Noel dan Liam Gallagher, kakak-adik yang sering bertengkar di Oasis. Namun, Noel menegaskan bahwa Acquiesce bukan tentang mereka, melainkan tentang persahabatan secara umum.

: Banyak yang mengira lagu ini tentang hubungan Noel dan Liam Gallagher, kakak-adik yang sering bertengkar di Oasis. Namun, Noel menegaskan bahwa bukan tentang mereka, melainkan tentang persahabatan secara umum. Keberhasilan di Amerika : Pada 1998, lagu ini dirilis ulang sebagai single radio di Amerika Utara untuk album kompilasi The Masterplan. Lagu ini mencapai posisi 24 di Billboard Modern Rock Tracks dan nomor 20 di RPM Alternative 30 Kanada.

: Pada 1998, lagu ini dirilis ulang sebagai single radio di Amerika Utara untuk album kompilasi The Masterplan. Lagu ini mencapai posisi 24 di Billboard Modern Rock Tracks dan nomor 20 di RPM Alternative 30 Kanada. Favorit di Konser: Meski hanya B-side, Acquiesce selalu mendapat sambutan meriah saat Oasis tampil live, menunjukkan betapa kuatnya daya tarik lagu ini.

Tips Memainkan Acquiesce dengan Gitar

Untuk memainkan Acquiesce dengan baik, ikuti tips berikut:

Atur Tempo: Lagu ini punya tempo sedang dengan nuansa rock. Dengarkan versi aslinya untuk menangkap ritme yang tepat. Fokus pada Transisi Chord: Perpindahan dari Am ke Dsus2 dan G harus mulus. Latih jari untuk bergerak cepat di fretboard. Tambahkan Emosi: Lagu ini penuh dengan energi. Mainkan dengan perasaan untuk menangkap semangat Oasis.

Mengapa Acquiesce Begitu Populer?

Acquiesce disukai karena liriknya yang emosional dan musiknya yang energik. Meski bukan single utama, lagu ini mampu menarik perhatian penggemar dengan pesan tentang kebersamaan dan harapan. Kombinasi vokal kuat Liam Gallagher dan melodi khas Noel membuat lagu ini timeless.

Kesimpulan

Lagu Acquiesce dari Oasis adalah perpaduan sempurna antara lirik penuh makna dan melodi rock yang adiktif. Dengan chord yang mudah dimainkan dan cerita menarik di baliknya, lagu ini wajib dicoba oleh penggemar musik dan pemain gitar pemula. Cobalah mainkan chordnya, nyanyikan liriknya, dan rasakan semangat Oasis!