Awali Tahun 2023 Dengan Sederet Film Terbaik di KlikFilm

Mengawali tahun 2023, KlikFilm menghadirkan film-film terbaiknya, baik dari dalam maupun luar negeri. Lebih dari 30 film akan menemani para penggemar film di bulan Januari 2023 ini.

Dalam deretan judul film terbaiknya ada film Noi Albinoi, DAU Degeneration (Festival Film Internasional Rotterdam), DAU Natasha (Festival Film Internasional Berlin ke 70), Olga, Emergency Declaration (Box Office Korea), Lines Of Wellington (Festival Film Internasional Toronto), The Captain (Festival Film Internasional Toronto), A Werewolf Boy (Festival Film Internasional Toronto), dan The Night Of The 12th.

Sedangkan dideretan film dalam negeri, KlikFilm menghadirkan film drama terbaru berjudul The Day Before The Wedding yang diperankan oleh Amanda Rawless dan Della Dartian, Layar, dan film horor lawas versi remastered berjudul Misteri Banyuwangi.

Direktur KlikFilm, Frederica berharap tahun 2023, KlikFilm bisa menjadi lebih baik lagi dalam segala hal." Tahun lalu, kami mendapatkan banyak apresiasi positif dari pecinta film. Mudah-mudahan, tahun 2023 ini kami bisa lebih baik lagi dari tahun 2022," jelasnya.

Berikut ini sinopsis beberapa film yang bisa disaksikan secara resmi di KlikFilm mulai Januari 2023.

The Day Before The Wedding

Clara (diperankan Amanda Rawles), seorang cosplayer baju pengantin yang memiliki cita-cita sebagai pramugari. Ia tinggal serumah dengan sahabatnya yang bernama Kinan (Della Dartyan). Namun, hubungan mereka semakin rumit karena mereka mengalami kejadian yang berkaitan dengan hubungan percintaan mereka yang rumit.

Noi Albinoi

Di atas kertas Nói Albinói mungkin terdengar seperti kisah keterasingan remaja lainnya. Menahan hubungan yang tidak memuaskan dengan ayahnya peminum berat (Throstur Leo Gunnarsson), dan dalam masalah terus-menerus di sekolah, Nói (Tómas Lemarquis) yang berusia 17 tahun merasa bosan dan terkekang oleh kehidupan kota kecil. Kedatangan seorang gadis baru yang cantik, Iris (Elin Hansdóttir), menghidupkan kembali Nói, dan dia berencana agar mereka berdua melarikan diri jauh. Namun, setting filmnya jauh dari familiar - yaitu komunitas terpencil di musim dingin di fyord barat Islandia, di mana penduduknya terkurung oleh laut dan pegunungan. Dan Nói sendiri adalah protagonis yang istimewa. Botak, sangat pucat, dan bertopi bobble, dia mungkin semacam jenius, yang merupakan keputusan dari psikiater sekolah tamu. Atau mungkin dia seorang pemberontak tanpa sebab yang lebih bahagia dengan perusahaannya sendiri di ruang bawah tanah atau mengambil gambar pot di stalaktit di alam bebas.

Dau Degeneration

Institut rahasia Soviet melakukan eksperimen ilmiah dan okultisme pada hewan dan manusia untuk menciptakan manusia yang sempurna. Jenderal KGB dan para pembantunya menutup mata terhadap petualangan erotis direktur Institut, skandal para ilmuwan terkemuka dan penelitian mereka yang kejam dan gila. Suatu hari, kelompok sayap kanan ultra radikal tiba di laboratorium dengan menyamar sebagai subjek uji. Mereka mendapat tugas - untuk membasmi unsur-unsur yang membusuk dari komunitas Institut, dan jika perlu, hancurkan dunia rahasia sains Soviet yang rapuh. memenangkan penghargaan Tiger di Festival Film Internasional Rotterdam.

DAU Natasha

DAU. Natasha adalah sebuah film drama internasional berbahasa Rusia tahun 2020 disutradarai oleh Ilya Khrzhanovsky dan Jekaterina Oertel. Itu dipilih untuk bersaing memperebutkan Beruang Emas di bagian kompetisi utama di Festival Film Internasional Berlin Ke-70. Di Berlin, film tersebut memenangkan Silver Bear untuk Kontribusi Artistik Luar Biasa. Film ini memakan waktu 15 tahun untuk diproduksi dan menggunakan ratusan aktor. Penjaga menyamakan film tersebut dengan implementasi dunia nyata Syrnecdoche, New York.

Olga

Film drama yang disutradarai oleh Elie Grappe, dan dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris seperti: Anastasiia Budiashkina (Olga), Sabrina Rubtsova (Sasha), Tha Brogli (Zo), dan juga Tanya Mikhina sebagai Ilona Budishkina. Di tengah-tengah huru hara masalah politik tersebut terjadi, Olga yang kelahiran Ukraina dan berkebangsaan Swiss dikirim oleh ibu dan ayahnya ke Tim Nasional Switzerland untuk menjadi atlet dan memenangkan pertandingan gimnastik. Setelah teman Olga dari Swiss yang bernama Sasha datang ke Swiss untuk juga mengikuti kejuaraan dan suatu malam dia menginformasikan Olga bahwa terdapat foto ibunya babak belur dihajar saat berada di daerah lokasi Unimaiden tersebut. Olga menjadi galau apakah dia harus pulang kembali ke Ukraina atau tetap lanjut mewujudkan impiannya.

Emergency Declaration

Film bergenre action thriller ini disutradarai oleh Han Jae Rim yang sekaligus merangkap sebagai penulis skenario. Film Emergency Declaration juga dibintangi sederet pemain ternama seperti Jeon Do-yeon, Kim Nam-gil, Park Hae-joon, Kim So-jin, hingga Moon Sook. Detektif veteran In Ho (Song Kang-ho) menerima laporan seorang pria yang mengancam akan melakukan aksi terorisme di dalam sebuah pesawat. Pesawat penerbangan KI501 kemudian berangkat dari Bandara Incheon pun menuju Hawaii, tapi tak lama kemudian kekacauan mulai terjadi. Seorang penumpang pria tiba-tiba meninggal secara misterius di dalam pesawat. Namun situasi makin tak terkendali ketika semua tempat menolak menerima pendaratan darurat dikarenakan adanya teroris di dalam pesawat. Emergency Declaration tayang perdana di Festival Film Cannes 2021. Film ini sudah tayang di Korea Selatan sejak 3 Agustus dan telah menjual lebih dari 1,95 juta tiket

Lines Of Wellington

Setelah upaya Junot dan Soult, pada tahun 1807 dan 1809, Napoleon Bonaparte mengirim pasukan yang kuat, dipimpin oleh Marsekal Massena, untuk menyerang Portugal pada tahun 1810. Prancis dengan mudah mencapai pusat negara, di mana tentara Anglo-Portugis dipimpin oleh Jenderal Wellington, sedang menunggu mereka. Film ini berkompetisi untuk Golden Lion di Festival Film Internasional Venesia ke -69 . Itu juga ditampilkan di Festival Film Internasional San Sebastián 2012 , Festival Film Internasional Toronto 2012 dan Festival Film New York 2012 . Film tersebut terpilih sebagai perwakilan Portugis untuk Film Berbahasa Asing Terbaik di Academy Awards ke-86 , tetapi tidak masuk nominasi. (OL-12)