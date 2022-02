Fortunate Salebration Berikan Penawaran Menarik Beli Properti

SEKTOR properti mulai menata harapan untuk bangkit menghadapi situasi yang penuh tantangan selama pandemi hingga saat ini. Sejumlah pelaku properti memprediksi properti Indonesia pada 2022 memberikan sinyal yang baik dan masih menjadi investasi unggulan.

Untuk itu, Paramount Land menghadirkan Fortunate Salebration. Program penjualan produk properti dengan penawaran yang sangat menarik tersebut untuk produk-produk hunian dan komersial di Paramount Gading Serpong. "Program ini bertujuan agar konsumen dapat memiliki produk properti terbaik di Gading Serpong secara mudah, cepat, dan dengan harga terbaik. Program ini dilaksanakan selama enam bulan yaitu mulai 14 Januari hingga 30 Juni 2022," ujar M Nawawi, Direktur Paramount Land.

Ada empat keunggulan Fortunate Salebration yaitu cara bayar spesial (pilihan supercash, tunai keras, dan harga khusus KPR), bunga KPR 2,2% untuk fixed 1 tahun pertama dengan para mitra bank yang bekerja sama (BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata Bank), unit terbatas, dan desain baru. Produk-produk yang ditawarkan pada program kali ini meliputi empat produk hunian yaitu Alma@Omaha Village (harga mulai Rp1,4 miliaran), New Elista Village (harga mulai Rp1,7 miliaran), New Amarillo (harga mulai Rp1,3 miliaran), dan New Zuma@Malibu Village (harga mulai Rp1,3 miliaran).

Untuk produk komersial terdapat dua pilihan yaitu, Ruko Bavaria Grande (harga mulai Rp1,2 miliaran) dan Latigo Square (harga mulai Rp 1,8 miliaran). Semua produk yang ditawarkan tersebut sudah termasuk PPN. Untuk informasi lengkap program ini dapat mengunjungi www.paramount-land.com dan media sosial Paramount Land IG @officialparamountland. "Bagi masyarakat dan konsumen yang ingin langsung melihat suasana hunian, lingkungan serta area komersial Paramount Gading Serpong, kami telah menyediakan show unit yang dapat dikunjungi setiap hari, tentu dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku," tambah Nawawi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Planning & Design Paramount Land Henry Napitupulu menjelaskan secara umum keempat produk hunian menghadirkan desain baru yang modern dengan unsur tropis dan minimalis. Terdapat sirkulasi yang luas melalui bukaan jendela yang besar dan material yang simpel sehingga kelihatan lebih hommy, sehat, dan nyaman sesuai dengan kebutuhan saat ini. Semua hunian itu memiliki layout yang dirancang dengan nyaman dan mengikuti tren saat ini. Semua bagian rumah mendapatkan pencahayaan yang maksimal untuk para penghuni. Alma@Omaha Village memiliki empat pilihan tipe. Sedangkan New Elista Village menyediakan tiga tipe pilihan hoek.

Bagi keluarga muda dan milenial, dapat memilih New Zuma@Malibu Village dan New Amarillo di Gading Serpong. Tersedia furnished package dan flexible room yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi. New Zuma@Malibu Village menawarkan dua pilihan tipe. Untuk New Amarillo juga menyediakan dua pilihan tipe. Produk-produk hunian yang ditawarkan pada program ini telah dilengkapi oleh berbagai features seperti AC di setiap kamar, smart door lock, canopy, solar water heater (khusus Alma@Omaha Village dan New Elista), dan electric water heater (khusus New Zuma dan New Amarillo) yang terpasang di setiap unit.

Selain hunian, Fortunate Salebration membuka kesempatan untuk ruang usaha/investasi di lokasi yang strategis dan sudah ramai yaitu, Bavaria Grande dan Latigo Square. Konsumen dapat memilih ruko sesuai kebutuhan usaha dan bisnisnya. Ruko Bavaria Grande memiliki beberapa pilihan tipe standar. Sedangkan Latigo Square menyediakan dua pilihan tipe. Bavaria Grande dikenal sebagai salah satu area otomotif yang ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan kendaraan. Hal ini tentu saja menjadi magnet tersendiri bagi konsumen yang berinvestasi/memulai usaha baru di Paramount Gading Serpong. (RO/OL-14)