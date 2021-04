SIG Raih Tiga Penghargaan dalam Ajang TOP CSR Awards 2021

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) berhasil meraih tiga penghargaan dalam ajang TOP CSR Awards 2021 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business. SIG meraih penghargaan kategori TOP CSR Awards 2021 on Star 4, TOP CSR Awards 2021 #Program CSR Penanganan Pandemi Covid 19 dan 'Top Leader on CSR Commitment 2021' untuk Direktur Utama SIG, Hendi Prio Santoso.



Penghargaan diterima oleh Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni, pada acara puncak penganugerahan TOP CSR Awards 2021 di Jakarta, Kamis (22/4).



Direktur Utama SIG, Hendi Prio Santoso mengatakan, penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen SIG dalam menjalankan inisiatif sustainability di seluruh lini bisnis dan operasional perusahaan. "SIG berkomitmen menjalankan praktik bisnis melalui implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) yang mengadopsi CSV (Creating Shared Value) dan ISO 26000 demi terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan," kata Hendi Prio Santoso.



Hendi Prio Santoso menjelaskan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi pihaknya untuk menjalankan program CSR yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat.



Kategori penghargaan TOP CSR Awards 2021 untuk perusahaan/organisasi ini, diklasifikasikan dalam 5 tingkatan Level Star/Bintang, yang dinilai berdasarkan kriteria, keselarasan CSR dengan strategi bisnis & penerapan CSV (Creating Shared Value), program CSR unggulan di masa pandemi Covid-19, tingkat adopsi CSR terhadap ISO 26000 social responsibility serta kebijakan dan sistem tata kelola CSR. (RO/OL-10)