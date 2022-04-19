Selasa 19 April 2022, 20:20 WIB

Gerak Cepat Persiapkan Pemilu 2024, Bawaslu Tetapkan Penanggung Jawab Divisi 

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Gerak Cepat Persiapkan Pemilu 2024, Bawaslu Tetapkan Penanggung Jawab Divisi 

MI/Pius Erlangga
Gedung Bawaslu RI

 

SETELAH menentukan Rahmat Bagja sebagai Ketua dalam rapat pleno, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bergerak cepat untuk menentukan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah. 

Empat dari lima anggota Bawaslu RI masing-masing mendapat tugas menjadi penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah. Penetapan itu dilakukan melalui rapat pleno tertutup, Selasa (19/4). 

“Rapat pleno menghasilkan keputusan secara aklamasi, yang menetapkan Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu RI, sesuai UU Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum,” ungkap Rahmat di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (19/4). 

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Berikut susunan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah Bawaslu RI periode 2022-2027 

Penanggung Jawab Divisi 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi DAN Pendidikan Pelantikan 

Koordinator Divisi: Herwyn Jeffer H Malonda 

Wakil Koordinator: Lolly Suhenty 

2. Divisi Hukum dan Pengawasan 

Koordinator Divisi: Totok Haryono 

Wakil Koordinator: Puadi 

3. Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat 

Koordinator Divisi: Lolly Suhenty 

Wakil Koordinator: Totok Haryono 

4. Divisi Penanganan Pelanggaran 

Koordinator Divisi: Puadi 

Wakil Koordinator: Herwyn Jeffer H Malonda 

Koordinator Wilayah 

1.Koordinator Wilayah Aceh: Lolly Suhenty 

Wakil: Puadi 

2. Koordinator Wilayah Sumatra Utara: Puadi 

Wakil: Lolly Suhenty 

3. Koordinator Wilayah Sumatra Barat: Lolly Suhenty 

Wakil Totok Haryono 

4. Koordinator Wilayah Riau: Totok Haryono 

Wakil: Puadi 

5. Koordinator Wilayah Jambi: Puadi 

Wakil: Lolly Suhenty 

6. Koordinator Wilayah Kepulauan Riau: Puadi 

Wakil: Erwyn Malonda 

7. Koordinator Wilayah Bengkulu: Totok Haryono 

Wakil: Lolly Suhenti 

8. Koordinator Wilayah Sumatra Selatan: Erwyn Malonda 

Wakil: Totok Haryono 

9. Koordinator Wilayah Bangka Belitung: Totok Haryono 

Wakil: Erwyn Malonda 

10. Koordinator Wilayah Lampung: Erwyn Malonda 

Wakil: Totok Haryono 

11. Koordinator Wilayah Banten: Totok Haryono 

Wakil: Puadi 

12. Koordinator Wilayah DKI: Puadi 

Wakil: Erwyn Malonda 

13. Koordinator Wilayah Jabar: Lolly Suhenty 

Wakil: Totok Haryono 

14. Koordinator Wilayah Jateng: Erwyn Malonda 

Wakil: Lolly Suhenty 

15. Koordinator Wilayah DIY: Lolly Suhenty 

Wakil: Totok Haryono 

16. Koordinator Wilayah Jatim: Totok Haryono 

Wakil: Puadi 

17. Koordinator Wilayah Bali: Totok Haryono 

Wakil: Puadi 

18. Koordinator Wilayah NTB: Lolly Suhenty 

Wakil: Toto Haryono 

19. Koordinator Wilayah NTT: Erwyn Malonda 

Wakil: Puadi 

20. Koordinator Kalbar: Erwyn Malonda 

Wakil: Lolly Suhenty 

21. Koordinator Wilayah Kalteng: Erwyn Malonda 

Wakil: Lolly Suhenty 

22. Koordinator Wilayah Kalsel: Lolly Suhenty 

Wakil: Erwyn Malonda 

23. Koordinator Wilayah Kaltim: Puadi 

Wakil: Erwyn Malonda 

24. Koordinator Wilayah Kaltara: Totok Haryono 

Wakil: Lolly Suhenty 

25. Koordinator Wilayah Sulbar: Lolly Suhenty 

Wakil: Totok Haryono 

26. Koordinator Wilayah Sulsel: Lolly Suhenty 

Wakil: Erwyn Malonda 

27. Koordinator Wilayah Sultra: Erwyn Malonda 

Wakil: Totok Haryono 

28. Koordinator Wilayah Sulteng: Lolly Suhenty 

Wakil: Erwyn Malonda 

29. Koordinator Wilayah Gorontalo: Puadi 

Wakil: Lolly Suhenty 

30. Koordinator Wilayah Sulut: Erwyn Malonda 

Wakil: Puadi 

31. Koordinator Wilayah Malut: Puadi 

Wakil: Erwyn Malonda 

32. Koordinator Wilayah Maluku: Totok Haryono 

Wakil: Lolly Suhenty 

33. Koordinator Wilayah Papua Barat: Puadi 

Wakil: Lolly Suhenty 

34. Koordinator Wilayah Papua: Erwyn Malonda 

Wakil Puadi 

(Ykb)

TAGS: # Bawaslu # Pemilu 2024

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