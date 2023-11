Rayakan Tahun Baru, Yello Hotel Paskal Bandung Gelar The Sportacular Night of 2024

KOTA Bandung menjadi salah satu tujuan favorit bagi wisatawan untuk menghabiskan waktu libur akhir tahun. Selain menyuguhkan wisata alam dan kuliner, Kota Bandung juga banyak diminati untuk wisata belanja. Mengakhiri tahun 2023 kurang lengkap rasanya tanpa adanya momen perayaan pergantian tahun, baik bersama teman, pasangan maupun keluarga. YELLO Hotel Paskal Bandung, hotel dengan konsep street art dan industrial yang unik menawarkan paket kamar tahun baru yang digabung dengan makan malam bertemakan The Sportacular Night of 2024. Hotel yang berlokasi strategis di pusat Kota Bandung, Komplek Paskal Hyper Square Jl Pasir Kaliki No 25 Bandung, ini, menawarkan harga mulai dari Rp1,398,000 nett per kamar per malam dan Rp2,416,000 net per kamar per 2 malam. Paket menginap tersebut sudah termasuk sarapan untuk 2 orang, makan malam pada 31 Desember 2023 untuk 2 orang dan suvenir spesial tahun baru. Acara yang disuguhkan berupa family dinner all you can eat dari pukul 18.00 - 22.00 WIB di Wok N Tok Restaurant dengan menu makanan western mulai dari appetizer hingga dessert. Dipadukan dengan hiburan live music band, hip hop dancer, YELLO Roar, mini games dan kesempatan untuk mendapatkan doorprize yang menarik selama acara makan malam berlangsung. “Bertemakan The Sportacular Night of 2024, perayaan tahun baru kali ini akan bernuansa sporty, hip hop dan street art yang merupakan DNA dari YELLO Hotel Paskal Bandung. Sesuai dengan tema yang kami usung, harapannya untuk tahun 2024 akan spektakuler di segala lini bisnis, khususnya bisnis pariwisata di Kota Bandung. YELLO Hotel Paskal Bandung selalu menjadi pilihan utama untuk para tamu yang berlibur maupun bisnis di Kota Bandung," ungkap Popin Karunia Syahri, General Manager YELLO Hotel Paskal Bandung. Tunggu apa lagi? Rayakan momen pergantian malam tahun baru 2024 Anda dengan kemeriahan rangkaian acara The Sportacular Night of 2024 bersama YELLO Hotel Paskal Bandung! Untuk tahu lebih banyak informasi mengenai YELLO Hotel Paskal Bandung, klik www.yellohotels.com & follow @yellopaskal di sosial media! (SG)

