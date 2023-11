Perangi TBC, Bio Farma Kerja Sama dengan Perusahaan Amerika

GUNA memerangi penyakit tuberkulosis (TB) di Indonesia, PT Bio Farma menandatangani nota kepepahaman (MoU) dengan perusahaan teknologi medis global terkemuka dari Amerika yakni Becton Dickinson and Company (BD). Bentuk kerja sama ialah menyediakan akses terhadap portofolio diagnosik TBC, inovatif BD dan menjalin sebuah kemitraan untuk mengopimalkan rantai pasokan solusi TBC di Indonesia. Berdasarkan data saat ini lebih dari satu juta kasus TBC setiap tahunnya. Indonesia mempunyai beban penyakit TBC teringgi kedua di dunia. Sebelum pandemi global covid-19 terjadi, TBC merupakan penyebab utama kematian akibat satu agen infeksius di negara ini. TBC yang resistan terhadap salah satu atau kedua obat lini pertama yang biasanya digunakan dalam pengobatan, rifampisin (RIF) dan isoniazid (INH). Rintangan dalam upaya memberantas penyakit ini, karena pasien TBC yang resistan terhadap obat memerlukan pengobatan yang berbeda. Jika tidak diidentfikasi secara dini dan diobati dengan tepat, pengobatan mungkin tidak berhasil, sehingga akan menimbulkan risiko perkembangan penyakit, penularan dan timbulnya resistensi terhadap obat lain. "Namun, dengan adanya deteksi dan pengobatan yang tepat waktu, TBC dapat disembuhkan," ujar Direktur Utama PT Bio Farma Shadiq Akasya, Selasa (21/11). Dia menambahkan MoU dengan Becton Dickinson and Company ditandatangani di Amerika pada Senin (20/11). Kerjasama Bio Farma dengan BD, menambah peluang dan langkah penting bagi Bio Farma, untuk memperdalam pengalaman, pengetahuan dan keahliannya di bidang pengembangan alat diagnostic. "Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam meningkatkan akses layanan terkait TBC, mulai dari deteksi hingga vaksinasi. Kolaborasi ini membantu kami memperluas portofolio produk alat diagnostik dan kami berharap dapat membantu Indonesia mengurangi kasus TBC secara signifikan dan menghilangkan TBC pada akhir dekade ini," ujarnya. Menurut Shadiq, sistem BD MAX merupakan platform diagnostik molekuler yang sudah digunakan di ribuan laboratorium di seluruh dunia. Sistem ini sepenuhnya otomatis, mengurangi peluang terjadinya kesalahan manusia dan meningkatkan kecepatan dalam menghasilkan hasil. Selain itu dapat memproses 24 sampel secara bersamaan, hingga beberapa ratus sampel per periode 24 jam. "Setiap unit mampu melakukan pengujian terhadap infeksi saluran pernapasan, patogen enterik, infeksi yang didapat di rumah sakit dan infeksi menular seksual," tambahnya. Presiden BD Diagnostic Solutions, Nikos Pavlidis mengatakan, kolaborasi ini merupakan bukti dedikasi perusahaanya membantu Indonesia, dalam meningkatkan diagnosis TBC. Khususnya TBC yang resistan terhadap beberapa obat serta TBC yang juga resistan terhadap satu obat. "Kami terdorong oleh upaya kolektif, yang sejalan dengan tujuan nasional Indonesia untuk memberantas TBC pada 2030," tandasnya. (SG)

