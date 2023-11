Pernord Ricard Boyong Martell-Noblige ke Indonesia

PERUSAHAAN Wine dan Spirits internasional, Pernod Ricard Indonesia memboyong produk minuman cognac terbaru yang diproduksi oleh House of Martell, Martell-Noblige ke pasar Indonesia. Menurut Amaury Firino Martell dari House of Martell, varian terbaru tersebut memang diproduksi dengan sentuhan visioner ntuk memenuhi permintaan pasar saat ini, khususnya anak-anak muda yang enerjik. Selain rasanya yang lebih berani, dari segi kemasan Martell-Noblige juga dibuat lebih trendy untuk mengikuti selera pasar saat ini. Baca juga : Dimatique Fine Wines Gelar Pameran Wine Terlengkap di Indonesia "Selama ini para penikmat minuman cognac di Indonesia mungkin sudah tidak asing dengan beberapa varian yang ada seperti Martell-VSOP, VSOP, Martell Cordon Bleu dan Martell XO. Kini kita hadirkan Martell-Noblige yang cocok untuk generasi muda yang ingin mencoba sensasi kenikmatan cognac yang diracik di bawah pengawasan Maestro Penyimpanan Martell Christophe Valtaud," ujar Amaury Firino Martell. Dia menjelaskan, sebelum masuk ke pasar Indonesia, Martell-Noblige sudah terlebih dahulu diterima di pasar Eropa maupun Asia lainnya. Baca juga : Sensasi Topikal Indonesia Ramaikan Dimatique World of Wine Brand Education Ambassador Martell Alexandre Combescot De Marsaguet optimistis, Martell-Noblige bakal mendapat sambutan yang luar biasa di Indonesia. Kondisi tempat-tempat hiburan yang mulai bergeliat pascapandemi, diyakini Alexandre Combescot De Marsaguet akan kembali meningkatkan penjualan minuman beralkohol di seluruh dunia termasuk Indonesia. "Saya melihat pangsa pasar minuman cognac di Indonesia terus tumbuh terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bali yang banyak didatangi oleh turis mancanegara," ujarnya. Secara spesifik Alexandre Combescot De Marsaguet menjelaskan Martell—Noblige sendiri mencerminkan esensi seni hidup ala Prancis, berani menantang konvensi dengan berani dan muda, dan menawarkan keseimbangan sempurna antara kekuatan dan keanggunan. "Debut eksklusif Noblige bukan hanya simbol konvergensi warisan dan inovasi, tetapi juga komitmen mendalam pada keunggulan dan tekad tanpa henti menuju kesempurnaan," ujarnya. "Martell—Noblige juga menawarkan sebuah pengalaman yang memadukan tradisi, keanggunan, dan semangat halus yang melambung melampaui yang diharapkan," imbuhnya. Brand Manager Martell PT Pernod Ricard Indonesia Rio Afandi menjelaskan, untuk memperkenalkan Martell—Noblige di Indonesia, perusahannya akan melakukan roadshow ke sejumlah kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Bali. (Z-5)

