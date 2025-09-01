Berikut Aplikasi Streaming Lagu Terbaik di HP(freepik)

APLIKASI streaming lagu adalah aplikasi digital yang memungkinkan pengguna mendengarkan musik secara online tanpa perlu mengunduh file lagu terlebih dahulu.

Lagu diputar langsung melalui jaringan internet, baik menggunakan Wi-Fi maupun data seluler.

Berikut 7 Aplikasi Streaming Lagu Terbaik di HP

1. Spotify

Koleksi musik terlengkap dari berbagai genre dan artis dunia. Fitur playlist pribadi dan rekomendasi berdasarkan selera musik. Versi gratis ada iklan, premium tanpa iklan & bisa offline.

2. Apple Music

Integrasi dengan ekosistem Apple. Kualitas audio tinggi. Lirik sinkron otomatis dan radio online.

3. YouTube Music

Bisa akses musik sekaligus video klip resmi. Playlist sesuai mood, aktivitas, atau genre. Sinkron dengan akun Google dan YouTube.

4. Joox

Banyak pilihan musik Asia danm K-Pop populer. Fitur karaoke dan lirik interaktif. Ada mode gratis dengan koleksi cukup lengkap.

5. Deezer

Kualitas audio HiFi untuk pecinta musik premium. Flow untuk rekomendasi musik personal sesuai kebiasaan mendengar. Bisa offline dan mendukung berbagai perangkat.

6. SoundCloud

Cocok untuk menemukan musik indie dan karya kreator baru. Banyak musisi pemula membagikan lagu mereka. Banyak konten gratis, meski ada versi premium.

7. Tidal

Fokus pada kualitas audio lossless dan Hi-Res. Banyak konten eksklusif dari artis besar. Direkomendasikan untuk audiophile yang peduli detail suara.

Aplikasi streaming lagu adalah layanan musik digital berbasis internet yang praktis, modern, dan memudahkan siapa saja menikmati musik kapan saja. (Z-4)