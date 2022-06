Pasangan Prabowo-Ganjar Diprediksi Bisa Menangkan Pilpres Satu Putaran

LINGKARAN Suara Publik (LSP) merilis survei elektabilitas calon presiden pada Pemilu 2024. Survei memotret opini publik dari semua tokoh nasional yang dianggap potensial menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.

Hasilnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi capres 2024 dengan tingkat elektabilitas tertinggi baik dalam format pertanyaan tertutup dengan perolehan 27,7%.

Pesaing terdekat Prabowo yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berada pada angka yang neck to neck yang masing-masing berbagi angka persentase 16,8% untuk Anies dan 16,5% bagi Ganjar.

"Keterpilihan Prabowo menjadi capres 2024 dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Dari hasil survei ini, sementara waktu belum ada capres yang secara sengit mendekati atau bahkan menyamai apa lagi melewati tingkat keterpilihan Prabowo," ujar Direktur Eksekutif LSP Indra Nuryadin, Senin (20/6).

Terlebih lagi, sambung Indra, sampai saat ini Prabowo Subianto belum menunjukkan intensitasnya menjadi calon presiden, baik dalam kegiatan deklarasi maupun kerja-kerja pemenangan tertentu.

Bagi Indra, gambaran situasi ini menunjukkan Prabowo bisa jauh unggul jika mesin politik nantinya benar-benar digerakkan. Apalagi jika Ketua Umum Partai Gerindra itu secara gamblang mendeklarasikan diri maju dalam Pilpres 2024.

Lebih lanjut, lanjut Indra, hasil menarik terekam pada elektabilitas Ketua DPR RI Puan Maharani, yakni 5,3%. Ia menilai elektabilitas Puan Maharani mulai merangkak naik mendekati elektabilitas Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

"Secara perlahan ia berhasil memangkas selisih dengan calon lain dan mendekati AHY dengan selisih 0,4%. Bukan tidak mungkin Puan dalam beberapa bulan ke depan Puan dapat melampau Ganjar dan Anies," ujarnya

Selain itu, jika melihat pola, ada kecenderungan menarik ketkka angka elektabilitas calon-calon berlatar elite parpol mengalami penambahan elektabilitas dan calon-calon berlatar nonelite parpol cenderung stagnan.

"Boleh jadi hal ini terjadi karena publik melihat ada ketidakpastian pencalonan capres non elit parpol akan dicalonkan oleh Parpol. Sehingga publik lebih memilih calon elit petinggi yang punya kencederungan kuat untuk dicalonkan," tandasnya.

Di sisi lain, Indra menilai masih ada waktu yang cukup panjang bagi para calon untuk menaikkan elektabilitasnya dimana ada 12,1% pemilih belum menentukan pilihannya.

Ia menambahkan, survei juga membuat simulasi pertanyaan elektabilitas yang terdiri dari satu lawan satu (head to head) dan berpasangan dengan 3 pasang dan 2 pasang bersaing. Hasilnya ditemuka jika Prabowo bersaing satu lawan satu selalu tampil sebagai pemenang dengan perolehan persentase 37,4% (simulasi 1); 39,1% (simulasi 2); 40,4% (simulasi 3) dan; 43,3% (simulasi 4).

"Pada Simulasi berpasangan dengan 3 pasang bersaing, pasangan yang menyandingkan Prabowo dengan calon lainnya seperti Ganjar, Puan, Anies dan Khofifah selalu tampil sebagai pemenang. Namun hanya Prabowo-Ganjar yang diprediksi mampu menuntaskan persaingan dalam 1 putaran pilpres saja, sementara selebihnya tidak," jelas Indra.

Simulasi V dan VI yang tidak memasukkan Prabowo dalam persaingan menunjukkan pasangan Airlangga-Ganjar bersaing ketat dengan Anies Ridwan Kamil (simulasi V) dan Puan-Anies bersaing ketat dengan Ganjar-Ridwan Kamil (simulasi VI).

Pada simulasi berpasangan 2 pasang bersaing, simulasi I Prabowo-Ganjar akan menang telak dan keluar sebagai pemenang hanya dalam 1 putaran saja melawan Anies-AHY dengan perolehan suara sebesar 58,3%.

Untuk simulasi 2 Prabowo-Puan vs Ganjar-Erick persaingan ketat terjadi dimana dua pasangan ini berbagi angka masing-masing 49,7% vs 43,8%. Pada simulasi ke 3 pasangan Prabowo-Anies menang vs Puan-Ganjar namun akan terjadi 2 putaran Pilpres.

Terakhir pada simulasi ke 4 pasangan Prabowo-Puan melawan Airlangga-Erick berhasil menang dan Pilpres akan berlangsung 1 putaran dimana Prabowo-Puan memeroleh 50,1%.

"Temuan survei ini merupakan hasil pada saat survei ini dilakukan. Tentunya sangat mungkin untuk berubah karena dinamika sosial politik yang begitu cepat," pungkasnya.

Survei LSP dilakukan pada 29 Mei-9 Juni 2022 dengan melibatkan 1.230 responden. Margin of error survei di kisaran 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel survei merupakan penduduk berusia 17 tahun ke atas dan disebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan bantuan kuesioner. (OL-8)