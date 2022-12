Piaggio Indoensia Gelar Kompetisi Layanan Pelanggan

PT Piaggio Indonesia (PID) selaku Agen Pemegang Merek (APM) untuk empat brand sepeda motor Italia: Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi, sukses menggelar kompetisi nasional bagi seluruh jajaran after sales & service perusahaan bertajuk AFS Competition 2022.

Mengusung tema 'One Team, All Winners to Provide Professionalism Service', kompetisi kali ini dirancang sejalan dengan komitmen PID untuk memberikan pengalaman berkendara premium ala Italia yang tak terlupakan bersama empat brand yang dinaunginya.

Penyelenggaraan AFS and Service Competition PID 2022 berfokus pada upaya memperkuat sekaligus meningkatkan komitmen para tenaga after sales & service dalam memberikan pelayanan profesional kepada konsumen di Tanah Air.

"Sejak pertama kali beroperasi di Indonesia pada 2011 silam, PID senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh konsumen merek-merek Piaggio Group yang kami pasarkan. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah dengan menyediakan dan selalu meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan dari tenaga ahli di bidang perawatan dan perbaikan kendaraan, mekanik yang berkualitas, ketersediaan suku cadang orisinal, serta mempermudah akses pembelian aksesori di berbagai dealer resmi kami di seluruh Indonesia," ujar BTL, PR and Communications Manager PID Ayu Hapsari, Jumat (23/12).

Terdapat total 32 partisipan terbaik mengikuti AFS Competition 2022 dari seluruh dealer partner di Indonesia. Kompetisi ini sendiri berlangsung dalam dua babak, yakni babak penyisihan dan babak final. Melalui seleksi ketat dari awal hingga babak final.

Pemenang AFS Competition 2022

Kategori Mechanic dimenangkan oleh Ahmad Giman Fandina dari diler Saluyu Vespario - Bandung, kategori Chief Mechanic 2Brands disabet oleh Tanto Priyogo dari diler Anugerah Sinergi Pratama - Jakarta, sedangkan kategori Chief Mechanic 4Brands diraih Yosep Setiyawan dari Kharisma Motors - Yogyakarta. Sementara untuk kategori Service Advisor diberikan kepada Kurniawan dari diler Anugerah Sinergi Pratama - Jakarta.

"Selamat kepada seluruh pemenang yang telah mengikuti dengan antusias semua kurikulum training. Kami yakin kompetisi ini dapat semakin meningkatkan pelayanan profesional kepada konsumen, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PT Piaggio Indonesia," tutup Ayu Hapsari. (S-4)