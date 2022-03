Menelisik Kelebihan dan Kekurangan Galon Air Minum Dalam Kemasan

AIR minum yang bersih dan sehat menjadi kebutuhan sangat esensial bagi kesehatan. Saat ini, kebutuhan air minum di Indonesia disediakan melalui air tanah, air pipa, dan air minum dalam kemasan. Berbeda dengan negara-negara maju, bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, akses air minum melalui pipa atau yang lebih dikenal dengan air PAM (perusahaan air minum) masih sangat terbatas. Demikian pula air tanah, masyakarat harus merebusnya terlebih dahulu untuk bisa mengonsumsinya.

Salah satu alternatif air minum yang kini banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia adalah air minum dalam kemasan (AMDK). Di perkotaan, AMDK menjadi pilihan banyak orang untuk mendapatkan air minum yang lebih sehat dan lebih praktis karena tidak perlu memasak. Selain AMDK botol, masyarakat banyak mengonsumsi AMDK galon yang harga per liter lebih murah dan praktis penggunaannya. Banyak rumah tangga terutama di perkotaan telah memiliki dispenser AMDK galon. Berpuluh-puluh tahun masyarakat mengenal galon guna ulang isi 19 liter (L) yang terbuat dari bahan policarbonat (PC). Akan tetapi, saat ini di pasaran telah tersedia alternatif baru bagi konsumen untuk membeli AMDK galon yang terbuat dari polietilena tereftalat (PET) isi 15 L. Banyak dari kita tentu timbul pertanyaan, sebenarnya manakah yang lebih baik untuk dipilih, AMDK galon dari PC atau AMDK galon dari PET?

Marilah kita bandingkan kedua jenis kemasan galon ini dari beberapa aspek agar lebih adil, yaitu dari aspek karakteristik fungsional kemasan, aspek lingkungan, aspek keamanan pangan, dan aspek ekonomi. Hasil dari perbandingan PC vs PET ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen dalam memilih produk AMDK dengan galon plastik.

Sifat fungsional kemasan

Dari perbandingan sifat fungsional kemasan (tabel 1) terlihat bahwa plastik PC memiliki banyak keunggulan dibandingkan PET. Di antaranya, plastik PC lebih fleksibel sehingga lebih tahan dari risiko pecah/retak, memiliki ketahanan gores dan benturan yang lebih baik, dan suhu transisi gelas (Tg) yang lebih tinggi (Tg PC=150 oC; Tg PET = 70 oC), sehingga tahan untuk dicuci dengan suhu panas antara 60-80 derajat celcius dengan penyikatan menggunakan sikat plastik tanpa menyebabkan kerusakan pada permukaan kemasan.

Tabel 1. Karakteristik penting kemasan galon dari PET dan PC*)

Karakteristik Penting Plastik PET Plastik PC Keterangan Densitas (g/cc) 1.4 1.2 Lebih ringan, lebih baik dari aspek berat Elastisitas saat putus (%) 70-130 100-150 Lebih elastis, lebih tahan dari pecah/retak Kekuatan terhadap tarikan (MPa) 60-140 66-160 Lebih tinggi, lebih cocok untuk kemasan kaku atau semi-kaku Kekuatan terhadap benturan/goresan (J/m) 43-85 140-440 Lebih tinggi, semakin tahan terhadap benturan maupun goresan. Gaya awal untuk deformasi, Yield (MPa) 28.4 32.5 Semakin tinggi menunjukkan semakin kaku Suhu Transisi glass, Tg 70 150 Semakin tinggi, semakin tahan pada kondisi suhu tinggi Absorpsi Air saat jenuh (%) 0.24 -0.50 0.16-0.19 Semakin rendah, air semakin tidak mudah masuk

*)Sumber: Raj B., (2005) dan makeitfrom.com/compare/Polycarbonate-PC.

Kemasan guna ulang sering disebut juga dengan kemasan multitrip karena kemasan ini mengalami banyak perjalanan, mulai dari pabrik dikirim ke distributor/toko/penjual lalu dibawa ke konsumen. Kemudian kemasan kosong dikembalikan lagi oleh konsumen ke penjual/toko/distributor untuk dikirimkan ke pabrik dan digunakan ulang. Siklus ini dapat terjadi berulang-ulang hingga kemasan galon PC rusak/pecah.

Sebaliknya, galon PET memiliki risiko lebih mudah tergores saat dilakukan pencucian dengan menggunakan sikat sehingga umumnya galon PET hanya digunakan sekali pakai dan selanjutnya masuk ke proses daur ulang. Untuk alasan inilah, PC memiliki keunggulan dibandingkan PET, karena dapat digunakan untuk kemasan guna ulang atau multitrip yang lebih banyak.

Aspek lingkungan

Dari perbandingan aspek karakteristik fungsional kemasan, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kemasan galon dari PC dan PET memiliki kemampuan untuk digunakan kembali (guna ulang), tapi bahan PET hanya memiliki waktu guna ulang yang lebih singkat (karena tidak tahan benturan dan goresan serta mudah pecah/retak), dan selanjutnya harus didaur ulang (recycled). Pertanyaannya, mana yang lebih baik dari aspek lingkungan, apakah kemasan yang dapat digunakan ulang atau yang dapat didaur ulang?

Menurut pendapat para ahli, kemasan guna ulang lebih baik dibandingkan kemasan daur ulang dari dampaknya terhadap lingkungan dengan alasan sebagai berikut; 1. Sama sekali tidak menghasilkan sampah karena kemasan digunakan kembali. 2. Mengurangi energi yang digunakan untuk mendaur ulang. Pada praktiknya proses daur ulang memerlukan tahapan yang sangat panjang dari mulai pengumpulan sampah kemasan plastik, pemilahan jenis sampah plastik, proses pengecilan ukuran menjadi potongan-potongan kecil, proses pencucian dan pengeringan, proses ekstrusi (butuh energi panas tinggi) dan proses pencetakan (perlu energi panas yang tinggi). 3. Tidak menimbulkan cemaran udara dan air dari proses mendaur ulang. 4. Mengurangi penggunaan sumber daya atau bahan untuk proses produksi (misalnya bahan bakar minyak, listrik, dan persediaan air). 5. Menghemat biaya pembelian bahan, karena untuk proses daur ulang tidak semua bahannya berasal dari bahan daur ulang. 6. Menghemat biaya pembuangan/penanganan sampah.

Jadi dari aspek lingkungan, kemasan galon PC lebih unggul dibandingkan galon PET karena lebih ramah lingkungan. Kemasan galon dari PC memiliki fungsi guna ulang yang lebih panjang dibandingkan galon dari PET.

Aspek keamanan pangan

Beberapa waktu yang lalu sempat beredar informasi di media massa bahwa kemasan air minum galon dari PC tidak aman karena mengandung bisfenol A (BPA), yang jika digunakan secara berulang dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Sedangkan kemasan galon dari PET diberitakan bebas BPA sehingga lebih disarankan untuk digunakan. Apakah informasi ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan? Mari kita konfirmasi benar tidaknya berita ini kepada lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi keamanan kemasan pangan di Indonesia yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

BPOM pada halaman laman resminya 21 Januari 2021 (https://www.pom.go.id) telah memberikan penjelasan bahwa kandungan BPA pada kemasan galon AMDK yang terbuat dari polikarbonat (PC) selalu diawasi dan diperiksa secara rutin. Selama lima tahun terakhir hasilnya menunjukkan bahwa migrasi BPA pada AMDK di bawah 0,01 bpj (10 mikrogram/kg) atau masih jauh di bawah batas maksimal yaitu 0,6 bpj (Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan).

Kajian Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) juga menyatakan bahwa belum ada risiko bahaya kesehatan terkait BPA. Itu karena data paparan BPA masih terlalu rendah untuk dapat menimbulkan bahaya kesehatan. Beberapa penelitian internasional juga menunjukkan penggunaan kemasan PC termasuk galon AMDK secara berulang tidak meningkatkan migrasi BPA.

Meskipun kemasan galon dari PET tidak memiliki risiko migrasi BPA, sebenarnya terdapat risiko lain dari plastik ini, yaitu migrasi senyawa asetaldehida. Risiko dari plastik PET ini masih belum banyak diketahui masyarakat. Senyawa asetaldehida memiliki risiko terhadap kesehatan yang mungkin lebih tinggi risikonya dibandingkan BPA. Asetaldehida ini termasuk ke dalam senyawa karsinogenik (dapat menyebabkan kanker). Di dalam Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019, migrasi asetaldehida dari PET dibatasi maksimum 6 bpj. Jadi, dari aspek keamanan pangan, kemasan galon dari PC maupun dari PET sama-sama memiliki risiko migrasi senyawa yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan. Tapi, keduanya akan tetap aman untuk digunakan asalkan memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh BPOM.

Dari aspek ekonomi

Jika dibandingkan harga bijih plastik (resin) sebagai bahan baku pembuatannya, resin PET lebih murah (1,15 euro/Kg) dibandingkan dengan resin PC (3,98 euro/Kg) (sumber: www.plasticportal.eu), sehingga harga per satuan kemasan galon PC mungkin lebih mahal dibandingkan dengan harga persatuan galon PET. Akan tetapi, kita tidak dapat membandingkannya hanya dari sisi harga per botol galonnya saja, karena umur pakai kemasan galon juga harus dipertimbangkan. Galon PET memiliki guna ulang yang lebih singkat, dan pada praktiknya sering hanya digunakan sekali pakai karena konsumen tidak mengembalikannya ke produsen AMDK. Sedangkan galon PC dapat digunakan ulang hingga puluhan kali.

Bagi konsumen, perbandingan harga produk AMDK ukuran galon akan lebih mudah dan adil jika dibandingkan harga jual per liternya. Dari survei di area Bogor, Jawa Barat dari penjual/toko yang sama, diperoleh data bahwa harga AMDK galon PET berisi 15L maupun AMDK galon PC berisi 19L dijual dengan harga yang sama yaitu Rp19.500. Jadi, harga per liternya AMDK dengan galon PET adalah Rp1.300, sedangkan AMDK dengan galon PC adalah Rp1.026,32. Artinya, dari aspek ekonomi konsumen akan memperoleh keuntungan dengan galon PC, karena harga AMDK per liternya lebih murah dibandingkan dengan galon PET.

Dari keseluruhan aspek yang digunakan untuk perbandingan galon dari PC vs PET, kita menemukan bahwa kedua jenis plastik memiliki keunggulan masing-masing. Pada akhirnya, konsumen adalah raja yang berhak menentukan pilihan apakah akan memilih AMDK galon dari PET atau dari PC.