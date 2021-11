Komit Hadirkan Kebahagiaan untuk Masyarakat di Tengah Pandemi

SALAH satu kuliner yang sejak lama menjadi hidangan favorit dan membawa sensasi bagi penikmatnya adalah es krim. Di samping rasanya yang lezat dan menyegarkan, es krim juga kaya akan gizi. Kelezatan es krim kini semakin bertambah dengan hadirnya berbagai varian rasa.



Seperti yang dilakukan PT Campina Ice Cream Industry Tbk (Campina). Ada varian buah-buahan sampai dengan cheesecake, coklat, dan tiramisu yang dibuat dengan bahan baku berkualitas serta bernutrisi. Segala kebaikan dalam berbagai produk yang diluncurkan ini terinspirasi dari keinginan dan kebutuhan konsumen, serta #celebrategoodness dengan segala kebaikan yang diberikan. Melalui peluncuran produk itu Campina juga ingin mengajak konsumen untuk merayakan kebaikan.

Baca juga: Jajal Beragam Kuliner Nusantara di Kampoeng Legenda

“Di tengah keadaan saat ini, konsumen membutuhkan snack atau dessert yang nikmat, segar namun tetap memiliki manfaat. Sebagai perusahaan es krim lokal terkemuka yang mengutamakan kepuasan konsumen, Campina menjawab momen ini melalui peluncuran produk terbaru,” ujar Sales & Marketing Director PT Campina Ice Cream Industry Tbk, Adji Andjono pada acara peluncuran lima varian baru es krim Campina yang diselenggarakan secara daring, Rabu (4/11).

Seperti Campina Go!Mango dan Orange Plus, lanjut Adji, setiap produk ini mengandung Vitamin C 90mg yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Vitamic C harian. Di masa pandemi konsumen perlu menjaga imun tubuh dengan asupan vitamin C yang cukup agar tetap bisa beraktivitas.

Campina Cake Series, es krim yang dibalut dengan cup eksklusif ini hadir dengan tiga varian rasa, yaitu Strawberry Cheesecake dengan potongan buah stroberi dan kue keju asli, lalu Royal Choco Brownies yang dilengkapi dengan potongan kue brownies dan saus coklat, serta Tiramisu yang dilengkapi dengan saus dan kukis asli.

Campina Hula Hula Durian juga merupakan pilihan rasa es krim rasa Indonesia asli, dan rasa durian di dalamnya kian mewah dengan ekstra daging buah durian montong asli. Campina Hula Hula Durian kini tersedia dalam dua ukuran, cup 90ml dan pint 350ml. “Es Krim rasa buah-buahan yang satu ini sangat cocok untuk konsumen yang gemar rasa autentik namun tetap creamy,” imbuh Adji.

Campina Concerto Sundae dengan kemasan baru yang lebih minimalis dan solid juga akan menjadi salah satu pilihan varian terbaru dari Campina. Dilengkapi dengan dua rasa favorit, cokelat dan vanila dalam ukuran 110ml, Concerto Sundae dipadukan dengan susu segar pilihan terbaik.

Peluncuran produk itu diharapkan dapat diterima semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, di mana pun dan kapan pun. “Kami ingin konsumen memiliki pilihan rasa serta ukuran yang lebih beragam dalam menikmati es krim. Oleh karenanya kami ingin kehadiran produk-produk baru ini bisa digemari pula oleh konsumen setia Campina sebagaimana produk-produk sebelumnya. Produk-produk ini bisa didapatkan di minimarket, supermarket atau warung terdekat, dan online,” ujarMarketing Manager PT Campina Ice Cream Industry Tbk, Mustofa Saadji.

Keampuhan es krim sebagai pembawa keriangan dan pembangkit mood telah dirasakan oleh banyak orang, termasuk selebritas muda Tissa Biani. Baginya, es krim menjadi pelarian yang menyenangkan saat suasana hatinya sedang sendu. Tidak hanya itu, di saat-saat senggang ia juga biasa menikmati es krim. "Aku makan es krim serinya saat bad mood. Habis itu biasanya bisa lebih semangat," kata Tissa.

Ia menambahkan, dari berbagai varian rasa eks krim, ia paling suka rasa stroberi. "Aku cinta banget es krim, apalagi yang rasa stroberi." Menurutnya, es krim cocok dinikmati di berbagai kesempatan. Seperti, di siang hari saat cuaca panas, ketika berkumpul bersama teman-teman, dan sembari nonton film. Aku juga sering makan es krim sambil baca buku atau baca naskah untuk film,” imbuhnya. (RO/A-1)