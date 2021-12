CDC: Omikron Jadi Varian Dominan di AS

VARIAN omikron yang menyebar cepat kini menjadi jenis virus korona dominan di Amerika Serikat, terhitung 73,2% dari kasus baru selama seminggu terakhir yang datanya tersedia.

Lonjakan ini mengkhawatirkan pejabat kesehatan masyarakat, yang takut akan ledakan infeksi setelah liburan Natal dan Tahun Baru.

“Varian Omicron baru yang menyebar cepat telah menjadi dominan di Amerika Serikat dengan kecepatan kilat. Varian sekarang menyumbang 73% dari infeksi virus korona AS berdasarkan data sekuensing untuk pekan yang berakhir 18 Desember,” kata Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) pada Senin (20/12).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menuturkan pada Sabtu, dengan varian baru yang beredar, kasus covid-19 sekarang berlipat ganda dalam satu setengah hingga tiga hari di daerah dengan transmisi komunitas.

Antrean untuk tes covid-19 memenuhi blok di New York, Washington, DC, dan kota-kota AS lainnya selama akhir pekan karena warga memastikan kondisi kesehatan mereka sebelum merayakan liburan bersama keluarga.

"Saya hanya ingin memastikan sebelum bertemu ibu istri saya yang berusia 70 tahun bahwa saya negatif," kata David Jochnowitz sambil menunggu tes di Washington.

Dengan peningkatan infeksi yang cepat, Walikota Washington Muriel Bowser pada hari Senin memberlakukan kembali mandat masker dalam ruangan hingga akhir Januari dan mengharuskan pekerja pemerintah untuk divaksinasi, termasuk suntikan penguat.

"Saya pikir kita semua bosan dengan itu," kata Bowser kepada wartawan.

"Saya juga lelah, tetapi kita harus menanggapi apa yang terjadi di kota kita dan apa yang terjadi di negara kita,” tambahnya.

Di New York City, kasus covid-19 naik 60% dalam minggu yang berakhir pada hari Minggu ketika varian omikron menyebar dengan cepat di sekitar timur laut AS. New York telah mencatat rekor untuk kasus baru terbanyak yang dilaporkan dalam satu hari sejak pandemi dimulai selama tiga hari berturut-turut.

"Ini adalah prediksi dari apa yang akan segera dialami oleh seluruh negara, dan minimum, karena NYC sangat divaksinasi, dari apa yang akan dialami bagian lain negara itu di kota dan negara bagian yang kurang divaksinasi," kata Georges Benjamin, direktur eksekutif untuk Asosiasi Kesehatan Masyarakat Amerika.

Banyak produksi Broadway membatalkan pertunjukan karena pemain dan kru telah terinfeksi. Produksi "Hamilton" yang populer pada hari Senin memperpanjang pembatalan hingga setelah Natal karena terobosan infeksi covid-19.

Infeksi terobosan meningkat di antara 61% dari populasi yang divaksinasi penuh di negara itu, termasuk 30% yang mendapatkan suntikan booster.

Omikron tampaknya menyebabkan gejala yang lebih ringan pada populasi yang divaksinasi, dan pakar kesehatan tetap optimistis gelombang ini mungkin tidak menyebabkan lonjakan rawat inap dan kematian yang sama seperti lonjakan sebelumnya.

Tetap di rumah

Komisaris Kesehatan Kota New York, Dave Chokshi pada Senin (20/12) mengatakan bahwa sementara kasus covid-19 baru meningkat tajam, rawat inap tidak melonjak pada tingkat yang sama. Dia memuji vaksinasi dan suntikan booster, yang membantu mencegah penyakit parah, dan mendesak agar lebih banyak vaksin yang dibutuhkan untuk melawan varian tersebut.

Penyebaran Omicron mendorong Duke University di Durham, North Carolina, pada hari Senin untuk mewajibkan semua mahasiswa, fakultas, dan staf agar mendapatkan suntikan penguat covid-19 untuk semester musim semi mendatang.

Secara nasional, kasus naik 9% dalam seminggu terakhir tetapi naik 57% sejak awal Desember, menurut penghitungan Reuters. Pasien covid-19 yang dirawat di rumah sakit telah meningkat 26% bulan ini, dengan rumah sakit di beberapa daerah sudah waspada karena varian Delta.

Sementara kasus meningkat di Timur Laut AS, rumah sakit Midwest masih menghadapi lonjakan pasien dari gelombang Delta musim gugur ini. Michigan, Indiana, dan Ohio memiliki pasien covid-19 yang paling banyak dirawat di rumah sakit di negara itu per 100.000 penduduk, menurut penghitungan Reuters.

Di New York City tingkat tes harian mencapai rata-rata 130.000 per hari, lebih dari dua kali lipat tiga minggu lalu, Walikota Bill de Blasio mengatakan kepada wartawan pada hari Senin.

Dengan permintaan untuk tes melebihi kapasitas, de Blasio dan Gedung Putih mengkonfirmasi bahwa mereka sedang mendiskusikan bagaimana meningkatkan ketersediaan pengujian dan menyediakan sumber daya lain yang dibutuhkan kota untuk menghadapi lonjakan covid-19.

Presiden Joe Biden akan menyampaikan pidato utama tentang bagaimana menangani varian Omikron pada hari Selasa, kata Gedung Putih.

Gubernur New York Kathy Hochul mengatakan pada hari Senin bahwa dia meningkatkan program pengujian covid-19 negara bagian, dengan 1 juta kit tiba minggu ini dan jumlah yang sama di masing-masing dua minggu ke depan.

"Semakin banyak orang yang akan dites positif dari ini," katanya.

Bagi yang melakukannya, dia menyarankan, “Tetap di rumah, jangan keluar. Jangan pergi bekerja. Jangan pergi menemui keluargamu."

Kedatangan omikron merupakan angin sakal bagi kebangkitan ekonomi di New York yang sudah tertinggal dari negara-negara lain, terutama dalam hal ketenagakerjaan.

Pandemi memberikan pukulan yang lebih besar ke kota daripada negara karena peran besar yang dimainkan oleh pariwisata, rekreasi dan perhotelan, yang paling menderita di bawah penguncian dan pembatasan perjalanan.

Tingkat pengangguran New York mencapai 20% pada musim semi 2020, lebih dari 5 poin persentase di atas rata-rata AS, dan masih 9%, lebih dari dua kali tingkat nasional. (Aiw/France24)