TEDxSMPI Al Abidin Surakarta Youth 2.0 Jadi Wadah Anak Muda untuk Salurkan Ide

Media Indonesia
01/9/2025 18:09
TEDxSMPI Al Abidin Surakarta Youth 2.0 Jadi Wadah Anak Muda untuk Salurkan Ide
TEDxSMPI Al Abidin Surakarta Youth 2.0 Content Creator Edition(Ist)

EVENT TEDxSMPI Al Abidin Surakarta Youth 2.0 Content Creator Edition digelar di Ballroom UNS Tower, Sabtu (30/8).

Mengusung tema Youth in Action, acara ini menghadirkan pelajar dan kreator konten untuk berbagi gagasan sekaligus menampilkan aksi nyata di balik kreativitas digital.

Ketua TEDxSMPI Al Abidin Surakarta Youth, Adi Irma Suryadi, menyebut forum ini menjadi ruang aktualisasi generasi muda.

“Anak-anak muda hari ini tidak hanya diajak bermimpi, tapi juga bertindak,” ujarnya.

Sebanyak delapan student speakers dari SMPI Al Abidin Surakarta, Adila Zahra Mumtaza, Zarror Atha Nalendra, M. Iltizam Al Haq, Ayunindita Sofia Wijaya, Shiny Firstka Satria, Zafira Saisha Farraz, Alifia Putri Azkadina, dan M. Yahya Ayyash, tampil menyampaikan ide mereka dengan berbagai topik, mulai dari musik, pengalaman pribadi, hinggal isu sosial yang dekat dengan kehidupan remaja.

Sementara itu, empat guest speakers dari kalangan content creator Kinara Seto, Mrkeminggris, Radit Vent, dan Michaelia Balqis, membagikan pengalaman tentang dunia digital, kreativitas, serta dampaknya bagi masyarakat.

Format ini dirancang agar tidak hanya menginspirasi, tetapi juga relevan dengan ekosistem anak muda masa kini.

Kepala SMPI Al Abidin Surakarta, Eka Noer Maya Sari, menekankan pentingnya tema ini.

“Youth in Action adalah ajakan nyata bagi anak muda untuk tidak berhenti pada ide, tetapi berani bergerak dan memberi dampak,” katanya.

Dengan lisensi resmi dari TED, TEDxSMPI Al Abidin Surakarta Youth 2.0 diharapkan memperkuat peran anak muda sebagai agen perubahan, baik di sekolah, dunia digital, maupun masyarakat yang lebih luas. (Adv)



Editor : Reynaldi
