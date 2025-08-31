Majelis Sinode GPIB Ajak Pemerintah dan DPR Lebih Dengarkan Suara Rakyat dan Tunjukkan Kepekaan Moral

Ketua Umum Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB), Pendeta Drs. Paulus Kariso Rumambi,(Dok Ist)

KETUA Umum Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB), Pendeta Drs. Paulus Kariso Rumambi, Mengungkapkan duka dan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi demonstrasi.

“Kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Minggu (31/8).

Lebih lanjut, dia pun mengajak pemerintah dan DPR RI untuk lebih mendengar suara rakyat dan menunjukkan kepekaan moral dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga kebijakan publik benar-benar menjadi sarana meringankan beban rakyat, bukan menambah kesulitan.

Dia juga mendorong aparat keamanan untuk menempatkan diri sebagai pengayom masyarakat, serta menangani aspirasi rakyat dengan cara yang humanis, dialogis, dan berorientasi pada kasih dan perdamaian.

“Peristiwa yang terjadi hendaknya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam tubuh kepolisian, agar semakin dipercaya dan dicintai rakyat,” tegasnya.

GPIB mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan dinamika ini sebagai kesempatan memperbaiki arah demokrasi Indonesia. Demokrasi sejati bukan sekadar prosedur politik, melainkan penghargaan terhadap martabat manusia, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, serta perwujudan keadilan sosial.

Selain itu, GPIB juga menegaskan kembali panggilan gereja dan lembaga agama untuk terus berdiri di sisi mereka yang lemah, menyuarakan kebenaran dalam kasih, serta mendorong kehidupan bersama yang ditandai oleh perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan.

Majelis Sinode GPIB percaya bahwa bangsa Indonesia dikaruniai potensi besar untuk bangkit dari kesulitan. Namun kebangkitan itu hanya mungkin terjadi bila seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah, DPR, aparat keamanan, masyarakat sipil, dan lembaga agama, bersama-sama mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan.

“Kiranya Allah, Sang Sumber Kehidupan, menolong bangsa ini menapaki jalan kebenaran, keadilan, dan kasih, sehingga Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyat,” pungkasnya. (H-2)