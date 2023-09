Public Relations Jasaraharja Putera Raih LSPR Alumni Excellence Awards 2023   

SECRETARIAT and Public Relation Departemen Head Corporate Secretary PT Jasaraharja Putera Adindha Karina Dewi menjadi One of the Most Outstanding Alumni pada The London School of Public Relations (LSPR) Alumni Excellence Awards 2023. Acara penghargaan itu digelar di Prof Dr Djajusman Auditorium & Performance Hall, LSPR Sudirman Park, Jakarta, Jumat (11/8).

LSPR Alumni Excellence Awards merupakan kegiatan pemberian penghargaan kepada alumni LSPR yang telah mencapai prestasi luar biasa dalam bidang komunikasi selama lebih dari lima tahun, serta memiliki citra baik dan nilai lebih kepada alumni dan almamater.

Acara penghargaan ini tidak hanya ditujukan untuk memberikan apresiasi bagi para alumni yang sukses, juga sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi. Tidak hanya dengan sesama alumni, namun juga dengan mitra korporasi, instansi, dan perusahaan yang bekerjasama dengan LSPR dalam menciptakan sinergitas yang positif untuk membentuk masa depan yang lebih baik.

Tahun ini, LSPR Alumni Excellence Awards memberikan penghargaan kepada 31 alumni dari beragam sektor yang menjadi kategori pada penghargaan ini, yaitu dari sektor pemerintah/BUMN, creative industry, media, entrepreneur, corporate, internal LSPR, education, NGO, dan sebagainya. Nominasi alumni ini berlatar belakang dari Senior Manager, Head, Director, dan Founder.

“Pemberian penghargaan ini selain memberikan apresiasi bagi para alumni yang sukses, sekaligus menyambungkan kembali tali silaturahmi sebagai satu kesatuan almamater dan mendorong para alumni untuk terus bersinergi memberikan dampak positif dalam membangun masa depan,” tutur Presiden LSPR KAMI, Taufan Teguh Akbari, melalui keterangannya, Selasa (5/9).

Acara penghargaan untuk alumni LSPR juga menampilkan LSPR Teatro dengan tema acara yaitu 'Synergy in Shaping the Future'. Keluarga Alumni LSPR ini menjadi perhimpunan dari kumpulan insan akademik yang bertanggung jawab dan memiliki ilmu pengetahuan untuk bersikap kritis dan saling mendukung, serta berperan bagi tolak ukur keberhasilan LSPR.

“Dengan adanya kegiatan malam penghargaan LSPR Alumni Awards & Corporate Awards 2023, alumni LSPR bisa terus menjadi bintang. Tetap bersinar seperti bintang kejora dan berdampak baik untuk masyarakat luas,” ujar founder & CEO LSPR Institute Prita Kemal Gani. (Z-6)