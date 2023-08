Perdana di Shopee Live ! Ariel Noah Akan Live Streaming Bareng Brand Lokal Geoff Max, Jangan Ketinggalan!

Sebagai brand ambassador apparel sepatu Geoff Max, Ariel Noah akan menemani kamu berbelanja secara interaktif di sesi live akun Shopee Geoff Max Official Shop pada Selasa, 29 Agustus 2023 mulai pukul 4 hingga 6 sore. Ini akan jadi kali pertama bagi Ariel menjadi host live streaming di Shopee Live, lho!

Geoff Max bukan brand lokal pertama yang tertarik untuk memaksimalkan fitur Shopee Live. Beberapa brand lokal asal Indonesia lainnya sudah terlebih dahulu live streaming jualan di Shopee Live dan menikmati banyak manfaat dari inovasi Shopee tersebut. Manfaat dari menggunakan Shopee Live tidak hanya dirasakan penjual namun juga pembeli lewat berbagai promo menarik seperti Shopee Live Semua Diskon 50% yang sedang berlangsung.

Antusiasme brand-brand lokal untuk menggunakan fitur Shopee Live tak lepas dari besarnya jumlah pengguna setia Shopee. Menurut data SimilarWeb pada Juli 2023, Shopee adalah ecommerce dengan traffic tertinggi yaitu 199,6 juta pengunjung dalam waktu tiga bulan terakhir, unggul jauh dari kompetitornya yaitu Tokopedia 102,6 juta pengunjung dan Lazada 63,4 juta pengunjung.

Hal ini sejalan dengan performa bisnis yang dirasakan Geoffmax di Shopee yang meningkat secara signifikan sehingga memutuskan untuk memaksimalkan program dan fitur yang dimiliki Shopee. Inovasi Shopee yaitu Shopee Live yang memungkinkan terjadinya komunikasi efektif antara penjual dan pembeli secara real-time juga meningkatkan pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan.

Baru-baru ini dalam survei yang dilakukan Populix pada Mei 2023, diungkapkan bahwa 69 persen responden menyebut Shopee Live sebagai Brand Used Most Often (BUMO) atau brand fitur live shopping yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, jauh memimpin dibandingkan platform live shopping lainnya seperti TikTok Live (25 persen), Tokopedia Play (4 persen), dan LazLive (2 persen).