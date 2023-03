Hollywood Spectra Peel Laser Bantu Cerahkan Kulit Secara Instan

Hollywood Spectra Peel Laser diklaim sebagai perawatan untuk semua jenis kulit yang berbasis laser yang mampu mencerahkan secara instan.

Hollywood Spectra Peel Laser dapat memudarkan melasma atau flek-flek hitam, memudarkan tatoo, meremajakan kulit yang rusak, mengobati jerawat, meredakan kemerahan dan mencegah penuaan.

Panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 1064 nm yang dapat masuk ke dalam lapisan dalam kulit tempat beradanya kolagen.

Baca juga: Teknologi Perawatan Anti Aging Ultrasound Telah Hadir di Jakarta Utara



Memiliki 'dual focus’ untuk memperbaiki tekstur dan scar. Prosedurnya aman, cepat, dan tanpa downtime atau masa pemulihan, sehingga tidak mengganggu aktivitas.

Mampu Meratakan Warna Kulit dan Bekas Jerawat

Dapat meratakan warna kulit, mengurangi garis halus di wajah, bekas-bekas jerawat, terlihat segar, cerah dan tampak lebih muda.

Menyuarakan campaign #Menolaktua™ untuk masyarakat Indonesia, dr. Gaby Syerly, M.Biomed (AAM), selaku founder dan anti aging dokter menghadirkan treatment yang dapat mengatasi banyak permasalahan aging seperti pigmented lesions dan vascular

lesions.

Mesin Dipakai Kim Kadarshian

Mesin yang digunakan oleh Kim Kadarshian ini adalah pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Dapat memperbaiki tekstur kulit sehingga apabila tidak memakai make up pun kulit terlihat bagus dan sehat.

Baca juga: Tips Merawat Wajah agar Tetap Glowing saat Puasa



Perawatan jangka panjang yang memberikan hasil instan. Energi lasernya akan masuk ke lapisan dermis, mengikis lapisanatas kulit mati, memecah pigmen yang tidak rata, dan energi panasnya akan merangsang produksi kolagen baru di dalam jaringan kulit.

Lapisan karbon yang dioleskan sebelum perawatan membantu menyerap panas dan meneruskan gelombang laser ke lapisan bawah.

Menariknya, treatment ini juga bisa dilakukan untuk mencerahkan selangkangan, ketiak, bibir, nipple, dan membantu mengurangi jerawat di area punggung.

“Tampil cantik dan awet muda adalah impian dari semua orang, sayangnya aging itu memang tidak dapat kita hindari, tapi bisa kita perlambat dengan Hollywood Spectra Laser Treatment," dr. Gaby saat berbicara di acara Hollywood Spectra Launching yang diadakan di Park Hyatt, Jakarta, baru-baru ini.

Sejumlah Selebritas Telah Menuai Hasilnya

"Pasien saya seperti Ussy Sulistiawaty, Hesti Purwadinata, Bertrand Antolin, Sophia Latjuba, Robby Purba, Aurelie, Omar Danial, Ashanty, Patricia Gouw dan masih banyak lagi sudah melakukan treatment ini, hasilnya kulit mereka instant glowing dan juga flawless," jelas dr.Gaby.

"Mereka selalu puas dan happy. Saya pun juga happy dapat membantu mereka untuk #Menolaktua™,” jelasnya.

Baca juga: Inilah Rekomendasi saat Tepat Merawat Wajah Dengan Facial



“Aku selalu bilang sama dokter Gaby untuk enggak ngerubah muka aku tapi ke kulit itu ada yang diperbaiki, kalo masalah aku itu sebenernya karena aku suka olahraga outdoor suka timbul spluten-spluten gitu dan laser ini enggak ada downtime-nya jadi bisa langsung beraktivitas,” kata Ussy Sulistiawaty.

“Kalau kita cuci muka nih kita tau muka kita lagi beruntusan apa enggak, nah kalau setelah laser Hollywood Spectra itu beberapa hari kayaknya aku ngerasain ada yang beda di muka aku, lebih bersih, lembut, dan mulus banget kaya pegang kaca. ” ungkap Sophia Latjuba saat konferensi pers Lunching Hollywood Spectra di Park Hyatt.

“Aku tuh punya kulit yang sensitive, jadi enggak bisa sembarangan pakai produk, selama 40th aku syuting akumulasi dari pake make up, lighting pas kerja yang langsung terpapar ke wajah aku jadi mikir buat perawatan ke klinik kecantikan," jelasnya.

"Jadi satu-satunya cara untuk ngebenerin kulit wajah aku ya dengan alat yang tepat,” tambah Sophia Latjuba.

“Di aku juga enggak ada downtime ya abis laser Hollywood Spectra, dan aku percayain banget sama dokter Gaby buat ngerawat muka aku tapi gak mau di ubah-ubah, aku termasuk orang yang pilih-pilih dan enggak sembarangan ke klinik,” ujar Hesti Purwadinata

yang turut ikut memeriahkan acara Launching Hollywood Spectra di Park Hyatt Jakarta itu.

Didukung Alat Laser Mumpuni

Didukung oleh alat laser yang mumpuni, Hollywood Spectra Laser Treatment menggunakan laser berteknologi tinggi yang diproduksi langsung oleh pelopor dan pemimpin global estetik di dunia yaitu Lutronic.

“Hollywood Spectra adalah salah satu alat laser berteknologi tinggi yang terus berinovasi, dari awal kemunculannya di tahun 2000 dengan Spectra VRM sampai Spectra XT," .” ungkap Kyle Park selaku APAC Regional Sales Manager Lutroni.

Baca juga: Klinik Kecantikan Ala Artis K-Pop Hadir di Bali

Hollywood Spectra telah mendapat The 1st US FDA Cleared Device to Treat Melasma, kini lahir generasi ke-8 Hollywood Spectra yang sangat practitioner friendly bagipara dokter estetika, didesainn dengan teknologi Zero-G Arm yang akan memudahkan praktisi saat menggerakkan handpiece.

Tampilan layar/GUI Hollywood Spectra mempermudah praktisi mengatur alat, mengatasi masalah kulit seperti berbagai macam Pigmented Lesions, Vascular Lesions dan peremajaan kulit.

Inovasi teknologi HyperSurgeTM Resonator yang menghasilkan undulation dapat memaksimalkan energi yang dihantarkan, sehingga Beam Profile yang dihasilkan akan stabil serta mengurangi downtime dan risiko hiperpigmentasi pada kulit pasien.

"Kulit akan terlihat lebih cerah dan sehat sejak pemakaian pertama. Ini yang membuat para bintang Hollywood seperti Kim Kardashian dan Angelina Jolie menjadikan Hollywood Spectra sebagai treatment favorit mereka,” ungkap Kyle Park.

Selain itu, Hyeon Deok Choi selaku Direktur PT. Prime Med Indonesia, distributor laser Hollywood Spectra juga hadir dalam acara.

“Kami sangat ingin memajukan dunia estetika, berjalan berdampingan bersama dokter dan praktisi estetika, visi dan misi ini yang juga dimiliki oleh Lutronic, maka dari itu kami selalu menghadirkan laser ter-update dan terinovatif," paparnya. (RO/S-4)