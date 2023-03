Galeri Nasional Gelar Pameran untuk Sambut Italian Design Day 2023

DALAM rangka merayakan Italian Design Day 2023, pameran desain produk industri bertajuk “Created in Italy: An Aptitude for the Impossible” yang akan digelar pada 9 Maret – 6 April 2023 di Galeri Nasional Indonesia.

Pameran ini diselenggarakan Kedutaan Besar Italia dan Institut Kebudayaan Italia di Jakarta bekerja sama dengan Galeri Nasional Indonesia, Museum dan Cagar Budaya, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) RI.

Pameran di Lobi Gedung A, Galeri Nasional Indonesia, dibuka oleh Prof. Dr. H. Muhammad Adlin Sila, M.A., Ph.D., (Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat) dan Duta Besar Italia, Benedetto Latteri dan dihadiri oleh Direktur Institut Kebudayaan Italia, Maria Battaglia serta kurator pameran, Odo Fioravanti pada Rabu (8/3/2023) .

Baca juga: Pameran Pajang Karya KamiSketsa Digelar Mulai hari ini di Galeri Nasional



Italian Design Day adalah sebuah inisiatif yang diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Republik Italia. Tahun 2017 menjadi tahun pertama diselenggarakannya Italian Design Day melalui Kedutaan Besar, Institut Kebudayaan dan Konsulat Jenderal Italia di seluruh dunia.

Perkuat Konotasi Desain Italia

Gagasan ini bertujuan untuk memperkuat konotasi Desain Italia sebagai elemen khas merek Italia dan untuk mempertahankan peluang masuk dan/atau ekspansi di pasar internasional bagi operator di sektor ini.

Setiap tahun Italian Design Day memiliki tema yang berbeda dan seorang duta yang dipilih oleh kementerian. Tema Italian Design Day tahun ini adalah “The quality that lights up. The energy of design for people and the environment”.

Baca juga: Galeri Nasional Tambah Kuota Pengunjung



Pameran ini akan dihadiri oleh Assia Karaguiozova, seorang desainer, seniman, sekaligus sebagai duta Italian Design Day 2023.

Setiap tahunnya, Italian Design Day diselenggarakan dengan berbagai jenis aktivitas di dalamnya, yang melibatkan universitas dan mahasiswanya, desainer, arsitek dan serta seniman ternama Indonesia, institusi budaya, pusat desain merek Italia, maupun institusi pemerintah.

Pameran Diisi Beragam Kegiatan

Aktivitas yang tercakup di dalamnya antara lain adalah pameran, seminar, bincang-bincang, webinar, dan lain sebagainya.

Plt. Kepala Museum dan Cagar Budaya, Ahmad Mahendra menyambut baik terselenggaranya pameran desain produk ini.

“Meskipun tampak berbeda, sebenarnya seni rupa dan desain produk memiliki banyak kesamaan, seperti imajinasi, kreativitas, dan kemampuan memunculkan emosi audiens ketika mengapresiasi karya/produk," kata Mahendra.

Baca juga: Intip Lukisan Tertua di Galeri Nasional Indonesia



Ia juga menyatakan pentingnya pameran ini di GNI sebagai wujud edukasi yang dilakukan GNI pada khalayak luas terkait desain produk dan seni rupa. “Tentunya saya juga berharap pameran ini mampu mempererat persahabatan Indonesia dan Italia,” tambah Mahendra.

“Created in Italy: An Aptitude for the Impossible” adalah sebuah eksplorasi atas industri modern di Italia.

Pameran Hadirkan Kisah Menakjubkan

Pameran ini bertujuan untuk menceritakan kisah menakjubkan mengenai kecakapan teknis dan dengan setiap helai kisahnya, dapat menganyam sebuah permadani yang terjalin dari dorongan produktif dan kualitas, yang dimiliki orang Italia di DNA mereka.

Kualitas tersebut mencakup pencarian yang ulet akan kesempurnaan dan semangat untuk mencipta, yang telah diakui dunia.

Selain itu, ada juga eksperimen yang terus-menerus dalam upaya untuk melampaui keterbatasan materi, kepuasan saat menciptakan produk yang baik, penyetalaan instrumen yang tepat hingga dapat memperbaiki kehidupan manusia, kenikmatan yang didapat dari sebuah obyek yang indah, juga hidup yang dijalani secara penuh.

Baca juga: Catat! Tiga Daftar Pameran Utama Tahun 2023 di Museum Macan



Di samping itu, juga terdapat keterbukaan dalam menerima tantangan, pembuatan produk dengan menyesuaikan ukuran, kemampuan untuk mengadaptasi proses dan tekniknya. Pameran terdiri dari 31 karya desain produk industri dari beberapa industri Italia.

“Created in Italy: An Aptitude for the Impossible” adalah sebuah eksplorasi atas industri modern di Italia.

Pameran ini bertujuan untuk menceritakan kisah menakjubkan mengenai kecakapan teknis dan dengan setiap helai kisahnya, dapat menganyam sebuah permadani yang terjalin dari dorongan produktif dan kualitas, yang dimiliki orang Italia di DNA mereka.

Kualitas tersebut mencakup pencarian yang ulet akan kesempurnaan dan semangat untuk mencipta, yang telah diakui dunia.

Selain itu, ada juga eksperimen yang terus-menerus dalam upaya untuk melampaui keterbatasan materi, kepuasan saat menciptakan produk yang baik, penyetalaan instrumen yang tepat hingga dapat memperbaiki kehidupan manusia, kenikmatan yang didapat dari sebuah obyek yang indah, juga hidup yang dijalani secara penuh.

Baca juga: Ganara Art Beri Pengalaman Ekspresikan Diri lewat Seni



Di samping itu, juga terdapat keterbukaan dalam menerima tantangan, pembuatan produk dengan menyesuaikan ukuran, kemampuan untuk mengadaptasi proses dan tekniknya. Pameran terdiri dari 31 karya desain produk industri dari beberapa industri Italia.

Pameran ini diselenggarakan di bawah naungan Dewan Promosi, Inovasi, Budaya dan Ekonomi dan yang merupakan inisiatif dari Kantor Promosi Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Republik 3 Italia dan dikurasi oleh Odo Fioravanti, Giulio Iacchetti dan Francesca Picchi. Bertindak sebagai desainer pameran adalah Mario Trimarchi

Pameran Terbuka untuk Umum

Pameran terbuka untuk umum dari tanggal 9 Maret – 6 April di Gedung A, Galeri Nasional Indonesia, Jl. Medan Merdeka Tim. No.14, RT.6/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110. Kunjungan pameran dari jam 09.00-19.00 WIB yang dibagi ke dalam 9 sesi.

Pengunjung dapat melakukan registrasi online terlebih dahulu melalui link di bawah ini: gni.kemdikbud.go.id/kunjungikami.

Berikut adalah beberapa kegiatan yang mengiringi berlangsungnya pameran Created in Italy: An Aptitude for the Impossible”:

1. Seminar dengan mengangkat tema Italian Design Day tahun ini “The quality that lights up. The energy of design for the people and the environment” bersama Assia Karaguiozova, designer, artis dan Duta Desain 2023, Odo Fioravanti, designer dan kurator pameran “Created in Italy” serta Patricia Untario, seniman, Budi Pradono sebagai moderator.

Seminar diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 14.00 – 15.30 di Ruang Seminar, Galeri Nasional Indonesia. Pendaftaran keikutsertaan melalui e-mail eventi@itacultjkt.or.id.

2. Talk dengan tema “Light: Essence of Light” bersama Assia Karaguiozova, designer, seniman dan Duta Design 2023, diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 10.00 di Universitas Bina Nusantara. (RO/S-4)