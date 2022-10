Panjang, Jenis, dan Sisiran Rambut Rasulullah

SAAT mencintai Nabi Muhammad SAW, umat Islam pasti ingin mengenal pribadi orang termulia tersebut lebih jauh. Untungnya, ada Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis-hadis tentang fisik Nabi Muhammad SAW dalam kitab Syamail Muhammadiyah, termasuk tentang rambut beliau.

Bagaimanakah bentuk rambut Nabi Muhammad SAW? Seanjang apakah rambut Rasulullah SAW? Inilh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terkait itu.

Panjang rambut Rasulullah

"Rambut Rasulullah saw mencapai pertengahan kedua telinganya."

Hadis itu diriwayatkan oleh Ali bin Hujr dari Ismail bin Ibrahim, dari Humaid yang bersumber dari Anas bin Malik RA.

"Rasulullah SAW ialah seorang yang berbadan sedang, kedua bahunya bidang, sedangkan rambutnya menyentuh kedua daun telinganya."

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani' dari Abu Qathan dari Syu'bah dari Abi Ishaq yang bersumber dari al Bara' bin Azib RA.

Di luar hadis riwayat Tirmizi, ada keterangan dari Imam Muslim. "Rambut Rasulullah sampai mengenai kedua bahunya." Ini hadis riwayat Muslim Nomor 2.337.

Jenis rambut Rasulullah

Rambut Rasulullah SAW tidak terlampau keriting, tidak pula lurus kaku, rambutnya mencapai kedua daun telingannya.

Hadis diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar dari Wahab bin Jarir bin Hazim dari Hazim yang bersumber dari Qatadah.

Sisiran rambut Rasulullah

"Sesungguhnya Rasulullah SAW dulunya menyisir rambutnya ke belakang, sedangkan orang-orang musyrik menyisir rambut mereka ke kiri dan ke kanan, dan ahlul kitab menyisir rambutnya ke belakang. Selama tidak ada perintah lain, Rasulullah SAW senang menyesuaikan diri dengan ahlul kitab. Kemudian, Rasulullah saw. menyisir rambutnya ke kiri dan ke kanan."

Hadis diriwayatkan oleh Suwaid bin Nashr dari Abdullah bin al Mubarak dari Yunus bin Yazid dari az Zuhri dari Ubaidilah bin Abdullah bin Utbah yang bersumber dari Ibnu Abbas RA. (OL-14)