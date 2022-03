Treasure of Ramadan at Pullman Jakarta Indoensia

PULLMAN Jakarta Indonesia telah bersiap menjamu para tamu dengan penawaran menarik selama Bulan Suci Ramadhan. Nikmati berbagai penawaran Ramadhan terbaik bersama orang terdekat Anda. Mulai dari paket akomodasi hingga pengalaman bersantap tak terlupakan yang secara istimewa disiapkan oleh tim kuliner kami.

Journey Ramadan Room Package

Bagi Anda yang ingin mengisi perjalanan suci di bulan Ramadan dengan menghabiskan waktu untuk bersantai bersama keluarga, dapat memilih paket Journey Ramadan Room Package.

Dengan harga mulai dari Rp1.588.000 nett per kamar per malam, Anda sudah bisa menikmati paket meginap yang sudah termasuk dengan:

• Sarapan atau Sahur dan makan malam atau berbuka puasa di kamar untuk dua (2) orang dewasa dan dua (2) anak-anak (di bawah 12 tahun),

• Complimentary Ta’jil,

• Rp 250.000 nett per orang untuk upgrade makan malam atau buka puasa di Sana Sini Restaurant.

Paket ini tersedia mulai 1 – 30 April 2022.

Blissful Lebaran Room Package

Rayakan hari Kemenangan Idul Fitri dengan pengalaman menginap yang tak terlupakan bersama keluarga di Pullman Jakarta Indonesia. Mulai dari Rp1.888.000 nett per kamar per malam sudah termasuk dengan:

• Sarapan untuk dua (2) orang dewasa dan dua (2) anak-anak (di bawah 12 tahun),

• Potongan harga 15% untuk pemesanan makanan dan minuman (tidak termasuk Kahyangan dan minuman beralkohol),

• Kids activities tersedia pada 30 April hingga 3 May 2022.

Paket ini tersedia mulai 29 April hingga 3 May 2022.

Lively Ramadan

Tetap produktif di bulan Ramadan dengan nikmati berbagai pilihan sajian istimewa untuk berbuka puasa bersama rekan bisnis anda di Pullman Jakarta Indonesia.

Menawarkan paket berbuka puasa lengkap dengan harga dimulai dari Rp550,000 nett per paket yang sudah termasuk:

• Complimentary penggunaan venue selama 5 (lima) jam,

• Complimentary WiFi untuk meeting room,

• Ta’jil untuk berbuka puasa,

• Pilihan menu khas Ramadan minimum 30 orang.

Ramadan Delight by Makaron Bake Shop

Momen Ramadan sering di manfaatkan sebagai sarana untuk berbagi kebahagiaan bersama teman, rekan kerja atau mitra bisnis anda. Makaron Bake Shop mempersembahkan Ramadan hampers dengan beragam suguhan lezat yang di dikemas secara eklusif oleh tim kuliner kami, yang merupakan cara terbaik untuk berbagi .

Hadir dengan pilihan Box isi enam seharga Rp650.000,-nett per hampers dengan variasi kue Chocolate chip, Nastar, Sambal kentang, Sumpia udang, Kacang medan dan Kurma. Dan Box isi delapan Rp850.000,-nett per hamper untuk sembilan kelezatan. Yaitu kue Nastar, Chocolate chips, Snickerdoodle, Crinkle cookie, Cheese stick, Sumpia udang, Teri kacang, Sambal kentang dan juga kurma.

Sana Sini Break the Fasting

Tidak ketinggalan restaurant pemenang penghargaan Sana Sini juga menyiapkan beragam pilihan hidangan prasmanan lezat untuk berbuka puasa. Mulai dari hidangan lokal khas seperti Itik Berempah, Chinese, Japanese, Western dan juga Middle Eastern sepeti Mezzeh, Hummus, Babaganous, Cous Cous Salad, Tabouleh, Shawarma dan masih banyak lagi.

Sementara itu, untuk hidangan penutup tim kuliner kami juga telah menyiapkan hidangan khas Turki seperti Baklava, Kue Umm Ali dan Madu Namoura serta hidangan penutup khas Indonesia seperti Colenak dan Kicak yang tidak kalah nikmatnya.

Sana Sini Break the Fasting dapat dinikmati dengan harga Rp440.000++ per orang untuk reservasi pada 2-10 April dan Rp480.000++ per orang untuk reservasi pada 11-24 April 2022.

Sana Sini To Go Ramadan

Para tamu juga dapat berbuka puasa dengan nyaman di rumah atau kantor sambil menikmati sajian buka puasa yang lezat yang dikemas dengan kotak eksklusif dari Sana Sini Restaurant. Dengan menampilkan berbagai makanan mengugah selera khas Indonesia, tersedia paket paket berbuka puasa Eid Dinner Hamper Rp3.600.000-nett untuk 6 orang dan paket Ramadan Breakfasting Rp175.000++ per orang.

Sana Sini to Go Ramadan merupakan pilihan yang tepat bagi anda yang ingin menikmati pengalaman berbuka puasa yang berbeda dan juga dapat dijadikan hadiah baik untuk keluarga atau rekan anda yang dapat kami kirimkan langsung kepada mereka.

Authentic Ramadan at Kahyangan

Nikmati pengalaman berbuka puasa bersama keluarga atau rekan kerja anda di restoran legendaris Kahyangan Jakarta. Berada tepat di lantai 28 dengan pemandangan yang spektakuler kota Jakarta, Restaurant ini menawarkan pilihan set shabu-shabu dan sukiyaki, termasuk Ta'jil, Chawan Mushi dan Salmon Croquette dan Pandan Gula Malaka sebagai penutup makan buka puasa Anda.

Tersedia mulai dari 2 April hingga 2 Mei 2022 dengan harga mulai dari Rp 780.000++ per orang

Untuk Informasi lebih lanjut :

Pullman Jakarta Indonesia

Phone: +62 21 3192 1111

WhatsApp: +62 815 1588 2360

Instagram: @pullmanjakartaindo

Email: H8491@accor.com

Kahyangan Restaurant

WhatsApp: +62815 8532 4626

Instagram: @kahyanganjakarta

Sana-sini Restaurant

WhatsApp: +62815 8532 4614

Instagram: @sanasinipullman

Makaron Bakeshop

WhatsApp +62815 8532 4618

Instagram @makaronbakeshop

