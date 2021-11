Greenpeace: Waspadai Dampak Migrasi Mikroplastik Galon Sekali Pakai

PENGGIAT lingkungan Greenpeace Indonesia mengajak masyarakat untuk tidak lagi mengonsumsi air mineral dalam kemasan galon sekali pakai. Hal itu disebabkan ada penemuan migrasi mikroplastik dari galon tersebut ke dalam produk airnya.

Plastic Researcher Greenpeace Indonesia Afifa Rahmi Andini mengungkapkan dari hasil uji yang dilakukan di Laboratrium Kimia Anorganik Universitas Indonesia ditemukan bahwa air galon sekali pakai mengandung atau terkontaminasi dengan mikroplastik. Saat itu, sampel air galon sekali pakai diambil dari tiga wilayah yaitu Jakarta, Depok, dan Bogor.

"Mikroplastik yang ditemukan dalam air galon sekali pakai itu sebagian besar berbentuk fragmen dengan ukuran 2,44-63,65 mikrometer," ujarnya dalam acara webinar Reuse Revolution For a Better Health and Climate pada Selasa (9/11). Menurut Afifa, mikroplastik yang ditemukan dalam air galon sekali pakai itu didominasi jenis PET, yaitu polimer pembuat kemasan galon.

Dia mengatakan konsentrasinya memang tidak terlalu besar hanya sekitar 0,2 mg sampai 5 mg per liter. "Tapi kalau kita lihat jumlah partikelnya sangat banyak. Ada 85-95 juta partikel per liter atau 570 juta–1.275 juta per galon," ungkapnya.

Kata Afifa, migrasi mikroplastik galon sekali pakai ke dalam produk air itu berpotensi masuk tubuh para konsumen. Dari kuesioner yang disebarkan Greenpeace kepada 38 konsumen galon sekali pakai, diperoleh hasil bahwa rata-rata mereka mengonsumsi air galon sekali pakai sekitar 1,89 liter per hari. "Setelah kita hitung, dengan konsumsi sebanyak itu, mikroplastik yang masuk ke tubuh konsumen sekitar 0,378 mg-9,45 mg per hari," tukasnya.

Kadar itu memang masih berada di bawah batas aman dari WHO. Tapi, kata Afifa, WHO juga memberikan catatan bahwa penelitian terkait dampak kesehatan mikroplastik ini masih terus dikembangkan. "Jadi, WHO juga memberikan early warning atau reminder terhadap penggunaan jangka panjang yang bisa memberikan risiko yang sangat besar," katanya.

Kalau mikroplastik terakumulasi dalam jaringan atau organ tubuh manusia, menurut Afifa, itu bisa memberikan beberapa masalah dalam sistem syaraf dan hormonal. "Tidak hanya itu, mikroplastik dalam tubuh manusia juga dikawatirkan dapat menimbulkan risiko ke arah karsinogenik," tuturnya.

Karena itu, dia mengajak masyarakat untuk mewaspadai pemakaian air minum galon sekali pakai ini. "Kalau bisa kita enggak usah mengonsumsi air galon sekali pakai ini," ucapnya.

Selain dampak terhadap kesehatan, menurut Afifa, galon sekali pakai ini juga akan menambah masalah baru bagi lingkungan. "Kondisi sampah plastik kita yang sudah sampai di titik krisis saat ini. Seharusnya jangan ditambah lagi dengan terus berinovasi menciptakan produk-produk plastik sekali pakai yang baru, yang justru akan memperberat masalah sampah plastik kita," tandasnya.

Di acara yang sama, peneliti plastik Ecoton, Eka Chlara Budiarti, mengutarakan bahwa cemaran mikroplastik dari sampah plastik sekali pakai ini banyak ditemukan di wilayah-wilayah muara sungai. Kondisi ini akan mengontaminasi ikan-ikan termasuk kerang hijau yang ada di sana. "Nah, mikroplastik otomatis akan masuk ke tubuh para konsumen yang memakannya. Ini akhirnya bisa menyebabkan penyakit," ujarnya. (RO/OL-14)