Tanoto Foundation Sumbang 500 Ton Oksigen ke Pemerintah

LEMBAGA filantropi Tanoto Foundation mendonasikan 500 ton oksigen yang diproduksi oleh pabrik PT Riau Andalan Pulp & Paper (April Group) kepada pemerintah, untuk membantu kebutuhan pasien covid-19. Bantuan ini akan diterima oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan kementerian lembaga lainnya pada Minggu (11/7).

"Gelombang bantuan ini bertahap dan akan diterima di Jakarta pada Minggu (11/7) dan diterima langsung Kemenperin, Kementerian Kesehatan. Di tengah lonjakan covid-19 ketersediaan oksigen di rumah sakit sangatlah penting. Kami terpanggil untuk cepat membantu ini," kata CEO Global Tanoto Foundation Satrijo Tanudjojo saat konferensi pers virtual Pelepasan Pengangkutan Donasi 500 Ton Oksigen, Jumat (9/7).

Penyaluran oksigen yang diproduksi oleh pabrik PT RAPP di Pangkalan Kerinci, Riau ke pulau Jawa ini diharapkan dapat membantu memasok oksigen bagi rumah sakit-rumah sakit. Adapun, fasilitas oksigen plant dari RAPP untuk proses bleaching pulp, sebagian digunakan untuk oksigen medis sebesar 500 ton atau 100 ton dalam lima kali pengiriman.

"Kami doakan mereka yang masih perawatan dan proses penyembuhan agar lekas membaik," kata Satrijo.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyambut baik langkah Tanoto Foundation itu. Pihaknya mendorong industri-industri dalam negeri untuk membantu dengan memastikan ketersediaan oksigen guna memenuhi kebutuhan oksigen medis.

"Adanya bantuan oksigen ini sangan membantu kita semua, terutama bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat untuk bisa atasi penderitaan mereka yang sedang kesakitan akibat sulit bernafas," ucap Agus.

Menperin memaparkan kebutuhan oksigen per hari ini sudah mencapai 2.600 ton per hari. Sedangkan, kapasitas nasional per 1 juli 2021 sebesar 1.700 ton per hari. Ini berarti masih ada defisit suplai oksigen dari pemerintah untuk keperluan medis.

"Kami di Kemenperin ditugaskan untuk mencari sumber-sumber oksigen lain, baik melalui peningkatan produksi lokal maupun impor. Kami laporkan bahwa kami sudah mendapat tambahan gas baik itu melalui peningkatan produksi lokal maupun importsebesar 922 ton," pungkasnya. (N-1)