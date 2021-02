Penelitian Buktikan Inhalasi Hidrogen Bantu Pemulihan Pasien Covid

BEBERAPA waktu belakangan, meningkat berbagai laporan yang menunjukkan bahwa air hidrogen memiliki kualitas terapeutik dalam pengobatan kondisi paru-paru inflamasi kronis. Ini berarti air tersebut memungkinkan meringankan gejala paru-paru yang parah dari covid-19.



Laporan tertulis itu dirangkum pada berbagai jurnal penelitian mengenai air hidrogen untuk membantu pemulihan pasien positif covid-19. Hal tersebut diuraikan salah satunya pada jurnal yang berjudul An overview of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection and the Importance of Molecular Hydrogen as an Adjunctive Therapy yang diterbitkan pada Juli 2020 di laman uwe-repository.worktribe.com, University of the West of England.

Ulasan penelitian tersebut ditulis oleh beberapa orang, di antaranya Profesor John Hancock sebagai ahli pensinyalan sel Departemen Falkutas Kesehatan dan Ilmu Terapan University of the West of England, Tyler W LeBaron sebagai pendiri dan Direktur Eksekutif Molecular Hydrogen Institute, dan David Veal ialah dosen utama genetika University of the West of England. Dalam ulasan tersebut, penulis berpendapat bahwa air hidrogen dapat memberikan pengobatan tambahan yang efektif untuk penghirupan oksigen dalam pengobatan pasien covid-19.

Para penulis menyatakan gas hidrogen memiliki kualitas terapeutik dalam pengobatan kondisi peradangan kronis pada paru-paru. Ini memungkinkan penggunaannya dapat meringankan gejala paru-paru yang parah.

Penggunaan inhalasi hidrogen dan oksigen untuk pemulihan pasien covid-19 pun sudah dilakukan di beberapa rumah sakit Tiongkok. Hal ini dijelaskan oleh Dr Zhong Nanshan sebagai ahli epidemologi dan penasihat medis senior covid-19 Pemerintah Tiongkok dalam wawancara dengan televisi berita Tiongkok, CGTN TV, April 2020.

Berdasarkan penelitian di Journal of Thoracic Disease berjudul Hydrogen/Oxygen mixed gas inhalation improves disease severity and dyspnea in patients with Coronavirus disease 2019 in a recent multicenter, open-label clinical trial yang diterbitkan pada 2020, penghirupan hidrogen-oksigen cocok untuk meredakan dispnea dan gejala pernapasan lain pada pasien covid-19.

Untuk mendapatkan air dan inhalasi hidrogen di Indonesia juga sangat mudah dilakukan. LiveWell Global perusahaan yang bergerak di bidang alat bantu kesehatan dan kecantikan dan distributor Hydro-Gen Fontaine PEM & Inhaler melakukan inovasi dengan menggunakan teknologi Proton Exchange Membrane pada mesin portabel hidrogennya untuk menciptakan air mineral menjadi air dan gas berkandungan hidrogen tinggi.

“Selain untuk minum, Hydro-Gen Fontaine PEM & Inhaler juga dapat digunakan sebagai inhaler hidrogen. Inhalasi hidrogen sudah banyak diteliti dapat membantu pemulihan penyakit termasuk pada pasien pandemi di Tiongkok,” tutur Leonardo Wiesan, pendiri LiveWell Global.

Hydro-Gen Fontaine PEM & Inhaler diklaim bisa menghasilkan kadar hidrogen mencapai 1.500 ppb (parts per billion). Inhalasi hidrogen pada mesinnya bisa mencapai 4 juta ppb. Ia mengaku mesin tersebut dibuat di Korea Selatan dengan sertifikasi internasional yang lengkap. Sudah banyak konsumen yang merasakan manfaat minum dan inhalasi dari Hydro-Gen Fontaine PEM & Inhaler. (RO/OL-14)