Suhu Panas Sebabkan BPA Luruh Dalam Air Kemasan

TERPAPARNYA kemasan air dari plastik polikarbonat dengan kode plastik No 7 oleh suhu panas yang terjadi dalam jangka waktu tertentu bisa menyebabkan luruhnya Bisphenol A (BPA) berbahaya. Air minum kemasan plastik yang mengandung BPA dinilai berbahaya bagi bagi bayi, balita dan janin pada ibu hamil.

Ketua Perkumpulan Jurnalis Peduli Kesehatan dan Lingkungan Roso Daras, mengatakan hal luruhnya BPA dalam kemasan air plastik dinyatakan oleh Danish Ministry of the Environment dalam tulisan Environment project No 1710 tahun 2015 tentang Migration of Bisphenol A from Polycarbonate Plastic of different qualities serta jurnal ilmiah yang diterbitkan pada 2019 berjudul The Content Analysis of Bisphenol A (BPA) on Water in Plastic Glass with Varying Temperatures and Contact Times Using UV-VIS Spectrophotometer.

"Begitu juga dengan galon guna ulang yang berkode plastik No 7. Kita tidak pernah tahu bagaimana galon guna ulang tersebut mengalami beberapa kali paparan matahari mulai dari pengiriman hingga saat dipajang di toko-toko. Saat galon mengalami pencucian dengan disemprot air bersuhu sekitar 70 derajat Celcius, galon mengalami pemanasan yang bukan tidak mungkin mengaktifkan zat BPA-nya yang berbahaya," jelas Roso dalam keterangana yang diterima, Kamis (18/2).

Menurutnya bahaya terpapar BPA dapat mengakibatkan terganggunya hormonal, perkembangan organ tubuh dan perilaku, serta gangguan kanker di kemudian hari. "Soal migrasi BPA ke air faktor yang menentukan adalah suhu dan lamanya kontak dengan galon yang berkode plastik No 7 tersebut. Semakin panas dan semakin lama, maka konsentrasi BPA makin tinggi," ungkap Roso.

Menurutnya, walaupun kecil sekali adanya nilai migrasi akan tetapi itu tetap ada dan berpotensi meninggalkan residu pada produk. Belum lagi jika galon tersebut berkali-kali digunakan.

Lebih jauh, Roso mengatakan Peraturan Menteri Perindustrian sebenarnya telah mengatur mengenai pemberlakuan SNI secara wajib untuk produk AMDK yang merevisi peraturan tahun 2016. Terdapat suatu acuan dalam pencucian kemasan galon yang pakai ulang dalam suatu Peraturan Menteri Perindustrian No 26 Tahun 2019.

Sayangnya, hingga kini belum ada peraturan tentang penggunaan kemasan plastik berbahan polikarbonat dengan kode No 7 yang digunakan berulang kali secara mendetail, seperti bagaimana standar distribusinya, bagaimana standar kualitasnya dan standard bagaimana mencegah agar BPA yang berbahaya tidak terlepas dan bermigrasi larut dalam air.

"Karena itu kami mendesak Badan POM untuk memberi label pada galon guna ulang supaya tidak dikonsumsi oleh bayi, balita, dan janin, mengingat wadahnya mengandung BPA," jelasnya. (RO/OL-15)