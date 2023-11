TAHUN baru 2024 sudah di depan mata. Menyambut malam pergantian tahun yang selalu dinantikan setiap orang ini, Vasaka Hotel Jakarta mengemas sebuah suguhan acara Malam Tahun Baru 2024 nan cantik dan menarik, dan yang pasti berbeda dari yang lainnya. Mengangkat tema "GREAT GATSBY", hotel yang yang berlokasi di Jalan MT. Haryono Kav. 10A, Cawang Jakarta Timur ini menghadirkan kembali gaya pada era tahun 1920 an dengan konsep Glamour, Classy, dan Memorable. "Dengan konsep acara Great Gatsby ini akan membawa atmosfer yang sangat berbeda dan menjadi momen berharga bersama keluarga, sahabat dan kerabat dekat," kata General Manager Vasaka Hotel Jakarta, Nancy Fenyapwain, Kamis (9/11/2023). Dengan harga yang sangat terjangkau yaitu Special Early Bird package promo di launching Room Package Rp 502.024,- net/ kamar per malam dari harga normal Rp 602.024, para tamu sudah dapat menikmati Great Gatsby’s Party di Seventh Sky Lounge, lantai 7. Beberapa benefit lainnya di antaranya Welcome Drink; Breakfast untuk dua orang; Free 2 cups of Gelato Ice Cream; Disc 10% join Year End Party Buffet di 31 Desember 2023; Discount 15% F&B (Exclude alcoholic beverages); In-Room Entertainment (Netflix, Youtube, Disney Hotstar are available); Laundry offers; High Speed Internet Access; Kids Corner and Complimentary Kids cooking class at lobby 8-10 AM on weekends. Selain itu Gala Dinner Package Great Gatsby End Year Party 2023 turut meramaikan malam pergantian tahun, hanya dengan Rp 250.000,- net/ orang dari harga normal Rp 350.000,- net/ orang, dapat menikmati International BBQ Buffet, dilengkapi dengan Special Promo reservasi untuk 10 orang hanya perlu membayar sebesar Rp 2.250.000,- net atau buy 10 get 1 FREE! Saat tamu memasuki Canting Restaurant, para tamu akan disambut dengan suara alunan musik dari Live Band Performance dengan genre Jazz dan POP sambil menemani Gala Dinner dengan panoramic view Jakarta Timur. Dan malam menjelang counting down, Salsa & Cabaret Dance, Saxophone, Violin, dan Live DJ akan berkolaborasi secara epik disertai suara gemuruh confetti party dan fireworks yang meriah untuk menandai bergantinya tahun. Acara akan ditutup dengan pemberian rewards Bess Dress, Doorprize, dan Grand Prize yang tak kalah menarik, yaitu SMART TV 32", Sepeda listrik, Gold Antam 1 gr, Tap Cash 1.000K, Air Fryer, Voucher Junior Suite dan hadiah-hadiah lainnya yang akan membuat Malam Tahun Baru Anda menjadi menyenangkan dan tak terlupakan. Tak hanya itu, hotel Bintang 4 yang telah menduduki peringkat 5 di platform guest comment Tripadvisor ini juga merilis “Late Night Check In Sale”, yaitu promo special discount sebesar 20% dari harga publish rate. Promo ini berlaku untuk walk in guest check in diatas jam 9 malam dan berlaku hanya untuk 1 malam saja dengan limited allotment per harinya. Jadi tunggu apalagi segera reservasi sekarang, limited space, jangan lewatkan moment berharga ini bersama orang kesayangan Anda, hanya di Vasaka Hotel Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 021 2280 7777 atau WA 08118827707.(RO)

