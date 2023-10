Lagu Kolaborasi Jungkook BTS, The Kid Laroid, dan Central Cee Dirilis, Apa Judulnya?

JUNGKOOK BTS, The Kid Laroi, dan Central Cee akhirnya merilis video musik untuk single kolaboratif mereka yang sangat dinantikan berjudul Too Much pada Jumat (20/10). Dengan visual yang memukau dan irama yang catchy, Too Much diprediksi akan menjadi hit nomor satu di tangga musik.

Dari irama yang enak didengar hingga visual yang sederhana namun memukau, semua hal dalam lagu ini dan video musiknya terlihat sempurna. Sebelumnya teaser Too Much telah dirilis pada Selasa (10/10) dan Kamis (19/10) yang menampilkan cuplikan para artis yang mengikuti irama musik instrumental dengan waktu rilis muncul di akhir cuplikan tersebut.

Pengumuman kolaborasi yang terjadi pada hari yang sama dirilisnya teaser pertama yaitu pada Selasa (10/10) menciptakan gelombang baru dalam industri musik. Perilisan Too Much juga merupakan bagian dari perilisan album studio The Kid Laroi berjudul The First Time.

Lagu Too Much diperkirakan akan menjadi kolaborasi ketiga berturut-turut yang sukses di tangga musik oleh Jungkook tahun ini. Anggota BTS ini mendominasi paruh kedua tahun ini dengan kolaborasi Hot 100-nya yang menduduki puncak yaitu Seven ft. Latto dan diikuti dengan 3D ft. Jack Harlow.

Jungkook mencatat sejarah sebagai solois Korea pertama yang berhasil memiliki dua atau lebih lagu yang masuk tangga Hot 100 secara bersamaan. Jungkook yang debut di posisi ke-60 minggu ini di daftar Billboard's Artist 100, juga mencetak rekor sebagai solois Korea pertama yang bertahan di daftar tersebut selama sepuluh minggu. Lagu 3D tidak hanya menempati posisi kedua di tangga Global Excl. U.S. tetapi juga masuk tangga Global 200 di posisi ke-5.

Setelah banyak pembicaraan, penyanyi tersebut akhirnya mengumumkan bahwa dia akan merilis album solo pertamanya, Golden, pada 3 November tahun ini. Selain itu, penyanyi Seven ini juga dijadwalkan untuk mengadakan konser solo pertamanya di Seoul pada 20 November. Meskipun Jungkook awalnya dijadwalkan tampil di acara MTV Europe Music Awards 2023, acara tersebut dibatalkan karena konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas. (Z-10)