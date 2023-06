Album Face Jimin dan D-Day Suga BTS Dianugrahi Plakat dari Melon

ALBUM solo yang dikeluarkan member BTS, Jimin dan Suga yakni Face dan D-Day mendapatkan Million Album Plaque dari Melon. Penghargaan plakat ini diberikan karena telah mencapai lebih dari 1 juta kali pemutaran dalam waktu 24 jam sejak diluncurkan.

Masing-masing album mendapatkan 2,9 juta dan 2,7 juta kali pemutaran menurut Melon.

Jimin menjadi anggota BTS berikutnya yang debut sebagai penyanyi solo setelah J-Hope, Jin, dan RM.

Album berjudul Face dikeluarkan pada 24 Maret 2023. Inimenandai debut solonya sebagai penyanyi setelah sebelumnya aktif bersama BTS.

Album ini terdiri dari enam lagu, dengan single utama berjudul Set Me Free Pt. 2 yang telah dirilis sebelumnya. Lagu-lagu lainnya termasuk Interlude: Dive, Like Crazy, Like Crazy (versi bahasa Inggris), Face-off, dan Alone. Jimin menjelaskan bahwa album ini memiliki arti penting baginya karena membantu dia bertemu dengan dirinya sendiri.

Pada 3 April 2023, album Face berhasil masuk ke peringkat ke-2 Billboard 200. Album ini telah terjual lebih dari 164 ribu kopi di Amerika Serikat.

Jimin mengalahkan rekaman penjualan debut solo tertinggi anggota BTS di Amerika Serikat yang sebelumnya dipegang oleh RM dengan album Indigo.

Jimin juga mencatat prestasi dengan menggantikan posisi Miley Cyrus di tangga lagu Billboard Hot 100 dengan lagu Flower, yang bertahan beberapa minggu.

Pada 26 Maret 2023, BigHit Music mengumumkan bahwa album Face menduduki peringkat pertama di tangga lagu harian Oricon di Jepang. Album ini terjual lebih dari 222 ribu kopi di Jepang pada hari pertama perilisannya.

Tidak hanya albumnya, lagu-lagu di dalamnya juga mendominasi posisi teratas dalam tangga lagu Oricon. Misalnya, Like Crazy berada di posisi ke-1,

Set Me Free Pt. 2 berada di posisi ke-3, dan Face-off berada di posisi ke-4.

Kemudian, album D-Day merupakan proyek solo pertama Suga dengan persona Agust D setelah album mixtape terakhirnya dikelyarkan, D-2. Album ini juga menjadi bagian terakhir dari trilogi Agust D, yang dimulai dengan mixtape Agust D pada m 2016 dan D-2 di 2020.

D-Day terdiri dari 10 lagu, termasuk Haegeum, lagu pra-rilis People Pt. 2 (Feat. IU), D-Day, Huh?! (Feat. J-Hope), Amygdala, SDL, Interlude: Dawn, dan Snooze (Feat. Ryuichi Sakamoto, Kim Woo-sung dari The Rose).

Salah satu lagu yang juga termasuk dalam album ini adalah Life Goes On, sebuah lagu hit dari BTS yang diinterpretasikan ulang oleh Suga dalam versi solonya. Semua lagu dalam album D-Day ditulis dan disusun oleh Suga BTS sendiri.

Album D-Day Suga BTS berhasil bertahan di peringkat 131 Billboard 200 pada minggu yang berakhir pada tanggal 3 Juni 2023. Ini menandai minggu kelima berturut-turut di chart tersebut. Prestasi ini membuat Suga menjadi solois K-pop ketiga yang berhasil bertahan selama total enam minggu di Billboard 200 dengan semua albumnya, mengikuti jejak RM dan Jimin. (Z-10)