Tidak Hanya Buku Resep, BTS Juga akan Terbitkan Buku Biografi

BTS, grup K-pop yang terkenal secara global, akan merilis buku biografi mereka, Beyond The Story: 10-Year Record of BTS. Buku yang sangat dinantikan ini ditulis oleh jurnalis Kang Myeongseok dan akan diterbitkan pada 9 Juli di Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Buku ini berisi cerita perjalanan grup selama dekade terakhir, memberi pembaca wawasan unik tentang pengalaman, tantangan, dan kesuksesan grup tersebut. Para penggemar BTS, Army, sangat menantikan peluncuran buku ini.

Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang kehidupan pribadi dan profesional para anggota grup.

Baca juga: Buku Resep BTS Volume 2 Terbit, Temukan Hidangan Istimewa Jungkook

Menurut penerbit, Beyond the Story, edisi AS akan memiliki panjang 544 halaman serta menyertakan foto-foto eksklusif. Ini akan menceritakan kisah sensasi K-Pop melalui cerita yang terstruktur dalam format sejarah lisan.

Buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Anton Hur, penulis dan penerjemah sastra Korea, yang telah menerjemahkan karya Kyung-Sook Shin, Hwang Sok-yong, dan Sang Young Park, bekerja sama dengan Clare Richards dan Slin Jung.

Baca juga: Resep Makanan Jungkook BTS Jadi Tren, Perekonomian Korea Meningkat

“Proyek ini dilakukan dengan sangat rahasia sehingga masih terasa sangat aneh untuk tiba-tiba diizinkan untuk membagikan ini dan kami ingin merahasiakan kejutan dalam buku ini selama mungkin untuk menghormati Army, tapi ya, Slin, @clarehannahmary dan saya adalah penerjemahnya,” tulis Hur di Twitter, Jumat (12/5). (Z-10)