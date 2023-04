‘Like Crazy’ Jimin BTS Bertengger di Puncak Tangga Bilboard Hot 100

SINGLE ‘Like Crazy’ yang baru saja dikeluarkan Jimin BTS kini berada di No. 1 urutan tangga Billboard Hot 100. Hal ini merupakan pertama untuk anggota grup pop serta artis solo Korea Selatan pertama yang memimpin daftar tersebut.

Pencapaian Jimin di puncak The Hot 100 untuk ‘Like Crazy’ sebagian besar didorong oleh penjualan, dengan lima versi tersedia selama minggu pelacakan grafik. Lagu tersebut dikeluarkan pada Jumat (24/3) sebagai salah satu single dari album solo Jimin BTS bertajuk ‘Face’.

Bahkan kini, album Face juga ikut masuk urutan nomor. 2 di chart album Billboard 200.

Baca juga: Jimin Batalkan Penampilannya di Inkigayo

Like Crazy terjual sebanyak 254.000 unduhan lagu dan gabungan CD single. Lagu ini juga didengar hingga 10 juta streaming dan tayang sebanyak 64.000 kali pada pemutaran radio di minggu pertama (24-30 Maret).

Versi asli lagu tersebut, dinyanyikan dalam bahasa Korea sedangkan apda 24 Maret versi bahasa Inggrisnya diluncurkan. Sementara versi campuran ‘Deep House’, ‘UK Garage’ dan versi instrumentalnya dirilis pada 26 Maret. Semuanya tersedia di toko web BTS dan di toko musik lainnya.

Baca juga: Lagu ‘Like Crazy’ Milik Jimin BTS Terinsipirasi dari Film Romantis

Jumlah penjualan untuk ‘Like Crazy’, bahkan tertinggi dalam satu minggu sejak "Anti-Hero" Taylor Swift terjual 328.000 (19 November 2022), dipicu oleh tujuh remix yang dirilis pada minggu pelacakan itu.

‘Like Crazy’ masuk dalam urutan No. 1 di chart Digital Song Sales, sekaligus menjadi pemimpin ketiga Jimin, dan No. 35 di Streaming Songs.(Z-10)