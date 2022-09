Jharna Bhagwani Mengaku Sempat Stress Gara-Gara Jumlah Followers

SALAH satu beauty vlogger ternama di Indonesia, Jharna Bhagwani, mengaku sempat stres karena menargetkan jumlah pengikut agar selalu meningkat.

"Aku pernah ada di mindset, 'Aku harus ada followers segini. Aku harus naikin followers'. Tapi, semakin lama, aku sadar kalau itu toxic banget," ungkap Jharna, dikutip Senin (5/9).

Saat itu, Jharna mengaku dirinya akan merasa stres jika tidak bisa mencapai jumlah pengikut yang dia targetkan di media sosial.

Dia pun akan merasa gagal dan tidak bekerja dengan maksimal. Bahkan, Jharna juga sempat ingin mundur dari industri kecantikan.

Namun, Jharna kemudian menyadari bahwa apa yang dipikirkan tidak benar. Jharna pun mencoba mengubah pola pikirnya agar tidak selalu mengikuti target pengikut di media sosial.

"Merasanya kalau nggak nyampe nominal segini, artinya aku nggak sukses. I didn't work hard enough, I didn't achieve anything. Tapi itu nggak benar kan. Dan aku sadar kalau perjalanan itu naik turun. Jadi, I think, kalau bisa jangan dipatokin dengan nominal followers. Tapi coba lihat perjalanannya," kata Jharna.

"Jadi yang dulu aku nilai dengan nominal, sekarang aku nilai dengan achievement aku, yang membuat aku enjoy. Soalnya aku sempat kena mental. Apalagi di umur aku segitu waktu itu," sambungnya.

Dari pengalamannya itu, Jharna pun berpesan agar para kreator baru tidak berpikir seperti dirinya.

Jharna juga berharap agar para kreator baru dapat lebih menghargai usaha dan kemampuan mereka masing-masing.

"Aku mau kasih tahu itu ke kreator baru juga. Kamu harus merayakan pencapaian kamu. Karena kalau nggak, berarti kamu nggak menghargai hard work kamu. Jangan judge diri kamu sendiri. Jangan sampai karena hal itu, motivasinya menurun," tutup Jharna. (Ant/OL-1)