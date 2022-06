Season 2 Drama Korea All of Us Are Dead Mulai Diproduksi

Platform streaming Netflix mengumumkan bahwa serial thriller zombie Korea Selatan All of Us Are Dead akan kembali hadir dengan musim kedua.

Dikutip dari Yonhap pada Selasa, Netflix mengatakan musim kedua "All of Us Are Dead" akan menceritakan kisah lanjutan dari sekelompok siswa yang selamat dari virus zombie di musim pertama.

Pemeran utama di musim pertama yakni Park Ji-hu, Yoon Chan-young, dan Cho Yi-hyun, akan kembali muncul di musim kedua. Selain itu, Netflix juga mengatakan musim kedua akan kembali disutradarai oleh Lee Jae-kyoo yang dikenal sebagai Lee JQ.

Diadaptasi dari webtoon populer, serial "All of Us Are Dead" dirilis pada Januari lalu, berlatar di sebuah sekolah menengah yang dilanda kekacauan akibat virus zombie misterius.

Serial dengan 12 episode tersebut menjadi program TV non-Inggris keempat yang paling banyak ditonton dalam empat minggu pertama, dengan total 560,8 juta jam streaming.

Sementara peringkat teratas ditempati oleh "Squid Game" dengan 1,65 miliar jam streaming, diikuti oleh "Money Heist: Part 5" dengan 792,2 juta jam, dan "Money Heist: Part 4" dengan 619 juta jam. (Ant/OL-12)