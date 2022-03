Film-Film Terbaik Bakal Hadir di KlikFilm Maret 2022

Memasuki bulan Maret 2022, KlikFilm kembali menghadirkan film-film terbaik, yang berasal dari mancanegara dan dalam negeri. Ada sekitar 30 film yang secara resmi hadir di aplikasi streaming ini.

Dari tiga puluh film yang hadir diantaranya adalah Nitram yang sukses meraih penghargaan aktor terbaik di Festival Film Cannes 2021, Peaceful yang tayang perdana di ajang Festival Film Cannes 2021, Drive My Car yang masuk dalam nominasi Oscar 2022, Auntum Tale peraik penghargaan Skenario terbaik di Festival Film Internasional Venesia ke-55, Until Forever, Second Act yang diperankan Jenifer Lopez, Attack The Block, Destroyer yang dibintangi Nicole Kidman yang mendapatkan banyak nominasi diajang festival film internasional, Petrov's Flu yang memenangnkan penghargaan di Festival Film Cannes 2021, Paris 13th District, The Exorcism of God, The Novice yang memenangkan kategori The Best U.S Narrative Feature Film diajang Tribeca Film Festival 2021, dan A Banquet. Selain itu ada juga film nasional yang ekslusif hanya tayang di KlikFilm berjudul 7-24, Satu Untuk Selamanya dan Si Juki Anak Kosan Epispde 2.

Direktur KlikFilm, Frederica mengungkapkan, bulan Maret ini, KlikFilm banyak menghadirkan film-film jebolan festival film internasional." Kami selalu mencoba memuaskan hasrat para pecinta film di Indonesia. Kami akan terus menambahkan katalog film di KlilFilm, dengan film-film bagus dan berkualitas," jelasnya.

Berikut ini adalah beberapa sinopsis film yang hadir di KlikFilm bulan Maret 2022 ini.

Nitram

Cerita film Nitram dibuat berdasarkan kisah pembantaian Port Arthur yang terkenal di Tasmania medio 1996. Akibat pembantaian itu diketahui 35 orang tewas dan 23 lainnya terluka. Penceritaan kembali Justin Kurzel dipahami untuk menghindari kisah penggambaran pembunuhan secara langsung. Justin Kurzel juga menghindari penggunaan nama si pembunuh yang melakukan aksi brutal tersebut. Penyamarannya, bagaimanapun, sengaja dibuat tipis. Nitram adalah ejaan terbalik dari Martin Bryant yang disebutkan sebagai pelaku pembantaian Port Arthur.

Peaceful

Peaceful merupakan sebuah film drama asal Prancis yang pertama kali tayang di Festival Film Cannes. Film ini disutradarai oleh Emmanuelle Bercot, dan dibintangi oleh Catherine Deneuve, Benoît Magimel, dan Gabriel A. Sara. Film ini menceritakan sosok profesor teater, Benjamin (Benoît Magimel) yang harus menerima kenyataan harapan hidupnya sudah tidak lama lagi. Ia didiagnosa mengidap kanker stadium IV. Pada awalnya, Benjamin menolak fakta tersebut. Di sisi lain, ibu Benjamin, Crystal (Catherine Deneuve), juga harus menerima fakta bahwa anaknya tengah sakit keras. Ia merasa tidak berdaya, namun di saat yang sama ia pun harus merawat anaknya. Di antara keduanya, hadir sosok dokter dan suster yang berusaha untuk membantu. Namun, baik Benjamin, Crystal, maupun dokter yang mengurus Benjamin pun hanya memiliki waktu satu tahun.

Drive My Car

Film ini diadaptasi dari kumpulan cerita pendek Haruki Murakami yang berjudul Men Without Women. Film Drive My Car menghadirkan film perjalanan yang berbalut misteri, cinta, kehilangan, dan penerimaan.

Selain Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, dan Reika Kirishima, film ini turut dibintangi oleh Masaki Okada yang berperan sebagai pria selingkuhan dari istri Kafuku.

Dalam ajang Piala Oscar 2022, Drive My Car mendapatkan empat nominasi, yaitu Best Picture, Best Director untuk Ryusuke Hamaguchi, Best International Feature Film, dan Best Adapted Screenplay.

Drive My Car menorehkan rekor sebagai film Jepang pertama yang dinominasikan untuk kategori Best Picture. Sedangkan, Hamaguchi merupakan sutradara Jepang ketiga yang masuk nominasi, mengikuti Hiroshi Teshigahara pada tahun 1965 dan Akira Kurosawa 20 tahun kemudian. Film ini akan segera tayang secara resmi di KlikFilm.

Auntum Tale

Autumn Tale (Prancis: Conte d'automne) adalah sebuah film drama komedi romantis Perancis 1998 yang ditulis dan disutradarai oleh ric Rohmer, dibintangi oleh Béatrice Romand, Marie Rivière, Didier Sandre, Alain Libolt, Alexia Portal, Stéphane Darmon dan Aurélia Alcaïs. Ini adalah filmkeempat dan terakhir dalam seri Rohmer's Tales of the Four Seasons, yang juga mencakup A Tale of Springtime (1990), A Tale of Winter (1992) dan A Summer's Tale (1996).

Film Auntum Tale sukses memenangkan Golden Osella ("Skenario Terbaik") di Festival Film Internasional Venesia ke-55. Selain itu, film ini juga terpilih sebagai Film Berbahasa Asing Terbaik 1999 oleh National Society of Film Critics.

Until Forever

Sampai Selamanya adalah sebuah film drama romantis biografi Amerika Serikat tahun 2016 yang ditulis dan disutradarai oleh Michael Linn dan dibintangi oleh Stephen Anthony Bailey dan Madison Lawlor. Hal ini didasarkan pada kehidupan Michael Boyum (1976-1999), seorang pria 22 tahun dari Inver Grove Heights, Minnesota yang menikahi kekasih SMA-nya, Michelle Larson, enam minggu sebelum ia meninggal karena leukemia.

Second Act

Film bergenre komedi ini dibintangi oleh Jennifer Lopez, Treat Williams, Leah Remini, Milo Ventimiglia, dan Vanessa Hudgens.

Second Act mengisahkan perjuangan Maya (Jennifer Lopez) untuk mengubah nasibnya.

Maya sosok pekerja keras yang bekerja sebagai pelayan toko.

Keinginan Maya untuk memperbaiki nasibnya sangatlah besar. Ia memalsukan resume dirinya, hingga pada akhirnya sebuah perusahaan internasional memintanya bergabung sebagai salah satu manajer.

Maya pun mulai menghadapi berbagai persoalan karena resume palsunya.Ia dipaksa bisa berbahasa Mandarin dan berbagai hal lainnya yang ia tidak kuasai. Lalu? Mampukah Maya melalui rintangan tersebut dan merubah nasibnya?

Attack The Block

Ini adalah film bergenre horor komedi fiksi ilmiah Inggris 2011 yang ditulis dan disutradarai oleh Joe Cornish dan dibintangi oleh John Boyega, Jodie Whittaker dan Nick Frost. Itu adalah debut film Cornish, Boyega dan komposer Steven Price.

Film ini berpusat pada geng jalanan remaja yang harus membela diri dari penjajah asing predator di sebuah dewan estate di London Selatan pada Guy Fawkes Night. Dirilis pada 11 Mei 2011, film ini menerima sambutan kritis yang positif, dengan pujian khusus untuk arahan Cornish dan penampilan Boyega, dan juga menerima beberapa penghargaan internasional.

Destroyer

Film ini akan bercerita tentang seorang detektif dari LAPD bernama Erin Bell yang diperankan oleh Nicole Kidman. Sebagai polisi senior, Erin harus menghadapi masa lalu kelam dengan berhadapan dengan musuh yang pernah menghancurkan hidupnya. Ia ditugaskan untuk menyelidiki sebuah kelompok geng aneh dengan cara melakukan penyamaran di padang pasir California. Namun setelah sekian lama, Erin tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginannya. Hingga ketika pimpinan geng tersebut muncul kembali setelah lama menghilang, ia harus berusaha untuk memperoleh kepercayaan para anggota geng itu guna menuntaskan kasus.

Lewat aktingnya di film ini, Nicole Kidman masuk dalam nominasi Golden Globe untuk kategori Aktris Terbaik, dan sejumlah nominasi ajang bergengsi lain seperti AACTA International Awards.

Petrov's Flu

Petrov's Flu adalah sebuah film drama komedi kriminal Rusia tahun 2021 yang ditulis dan disutradarai oleh Kirill Serebrennikov berdasarkan novel Alexey Salnikov, berjudul The Petrovs In and Around the Flu. Pada Juni 2021, film tersebut terpilih untuk bersaing memperebutkan Palme d'Or di Festival Film Cannes 2021 di mana film ini berhasil memenangkan Penghargaan Vulcan untuk sinematografi.

Paris 13th District

Paris, 13th District adalah sebuah film drama Prancis yang tayang pada tahun 2021, disutradarai dan diproduksi oleh Jacques Audiard. Film ini dibintangi oleh Lucie Zhang, Makita Samba, Jenny Beth dan Noémie Merlant.

Paris District 13th melakukan pemutaran perdana dunianya di Festival Film Cannes 2021 pada 14 Juli. Film juga tayang perdana di Amerika Utara di Festival Film Internasional Toronto 2021 pada bulan September. Pada tanggal 3 Oktober, itu akan menjadi film malam penutupan di Filmfest Hamburg.

The Exorcism Of God

Film The Exorcism of God menceritakan tentang Peter Williams, seorang pengusir setan Amerika yang, dirasuki oleh iblis yang dia coba usir, akhirnya melakukan penistaan yang paling mengerikan. Delapan belas tahun kemudian, konsekuensi dari dosanya akan kembali menghantuinya, melepaskan pertempuran terbesar melawan kejahatan di dalam. Film ini akam dirilis secara internasional pada 11 Maret 2022.

The Novice

The Novice adalah sebuah film drama thriller psikologis Amerika tahun 2021 yang ditulis dan disutradarai oleh Lauren Hadaway (dalam debut penyutradaraannya). Film ini dibintangi oleh Isabelle Fuhrman sebagai mahasiswa baru yang obsesif yang bergabung dengan tim dayung universitasnya. Film ini juga dibintangi oleh Amy Forsyth, Dilone, Charlotte Ubben, Jonathan Cherry, dan Kate Drummond.

Film ini ditayangkan perdana di Festival Film Tribeca pada 13 Juni 2021. Di sana, film tersebut memenangkan hadiah Film Fitur Narasi AS Terbaik.

Pada Agustus 2021, diumumkan bahwa IFC Films memperoleh hak distribusi Amerika Utara atas film tersebut, yang dirilis di bioskop tertentu dan sesuai permintaan serta platform digital pada 17 Desember 2021.

A Banquet

A Banquet adalah film horor Inggris tahun 2021 yang disutradarai oleh Ruth Paxton dan ditulis oleh Justin Bull. Film ini dibintangi oleh Sienna Guillory sebagai ibu janda Holly, yang suaminya, ayah dari putrinya Betsey (Jessica Alexander) dan Isabelle (Ruby Stokes), meninggal karena bunuh diri.Suatu malam, Betsey memiliki apa yang dia yakini sebagai pengalaman supernatural, yang menyebabkan dia menolak untuk makan.

A Banquet ditayangkan perdana di Festival Film Internasional Toronto 2021. Film ini dirilis di bioskop terbatas dan di platform digital pada 18 Februari 2022.