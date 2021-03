Eks Pemeran James Bond Jadi Pahlawan Super di Film Black Adam

PIERCE Brosnan mengambil peran pertamanya sebagai pahlawan super. Aktor ini bakal berperan sebagai Dr Fate di DC dan film Black Adam di New Line bersama Dwayne Johnson yang memainkan peran utama.

Dr Fate, juga dikenal sebagai Kent Nelson, merupakan anggota pendiri Justice Society yang memperoleh kekuatan super dengan mengenakan Helmet of Fate yang ajaib. Pemilihan Brosnan melengkapi anggota Justice Society of America. Selain Dr Fate ada Hawkman diperankan Aldis Hodge, Atom Smasher oleh Noah Centineo, dan Cyclone oleh Quintessa Swindell.

Black Adam mengikuti kisah antipahlawan dengan nama yang sama dan diperankan oleh Johnson alias The Rock. Karakter Black Adam pertama kali muncul di DC Comics pada 1940-an sebagai penjahat yang dirusak kekuasaan dan perlahan menjadi antipahlawan pada 2000-an karena mengabaikan aturan.

Black Adam disutradarai oleh Jaume Collet-Serra yang juga menyutradarai Johnson dalam Jungle Cruise dari Disney. Rory Haines dan Sohrab Noshirvani menulis draf naskah terbaru dengan Adam Sztykiel menulis draf sebelumnya.

Johnson, Dany Garcia, dan Hiram Garcia dari Seven Bucks Productions sebagai produser dengan Beau Flynn dari FlynnPictureCo. Scott Sheldon dari FlynnPictureCo akan bertindak sebagai produser eksekutif.

Brosnan dikenal dengan berbagai peran, termasuk James Bond dalam empat film waralaba, Mamma Mia!, The Matador, dan The Ghost Writer. Dia baru-baru ini membintangi Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga karya Will Ferrell dan film adaptasi Cinderella yang akan datang pada Juli. (Variety/OL-14)