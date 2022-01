Siap Hadapi Persaingan, Kopi Kenangan Terus Berinovasi

SEBAGAI salah satu jaringan makanan dan minuman (F&B) dengan konsep New Retail yang memiliki pertumbuhan tercepat di Indonesia, Kopi Kenangan mengumumkan Pendanaan Seri C dan status perusahaan New Retail F&B Unicorn pertama di Asia Tenggara. Pencapaian baru itu tentu saja mendorong Kopi Kenangan yang kini berada di bawah naungan Kenangan Brands, untuk terus berinovasi memberikan pelayanan dalam menyajikan kopi lokal berkualitas dengan cita rasa terbaik.



Kali ini, Kopi Kenangan meluncurkan produk kopi kemasan siap minum atau ready to drink coffee, Kopi Kenangan Hanya Untukmu. Inovasi pengembangan produk terbaru ini sekaligus menempatkan Kopi Kenangan sebagai coffee chain pertama dari Indonesia yang mengeluarkan produk kopi ready to drink. Berbeda dengan produk kopi kemasan siap minum biasanya, Kopi Kenangan Hanya Untukmu dibuat menggunakan bahan-bahan premium dengan kualitas dan cita rasa terbaik, namun tetap ramah di kantong.

Dibanderol dengan harga Rp9.500,- perbotol, Kopi Kenangan Hanya Untukmu diharapkan dapat menjawab tingginya antusias pelanggan terhadap Kopi Kenangan sekaligus menyasar pangsa pasar yang lebih luas dengan aksesibilitas mudah serta ketersediaan produk secara masif di seluruh Indonesia.

Maraknya produk kopi siap minum dalam kemasan atau ready-to-drink yang beredar di Indonesia menandakan bahwa lini bisnis ini juga memiliki peluang pangsa pasar yang cukup besar. Menurut data terbaru dari NielsenIQ, pertumbuhan volume rata-rata kategori ini sebelum pandemi adalah sebesar 20%. Meskipun sempat turun di 2020 karena pandemi tetapi pertumbuhannya segera rebound kembali dan tumbuh 20% di 2021.

“Kopi Kenangan selalu membuat inovasi, dan Kopi kenangan Hanya Untukmu adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam inovasi dan pengembangan produk terus menerus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kopi lokal berkualitas. Kopi Kenangan Hanya Untukmu hadir untuk menjadi sahabat atau Best Friend Forever (BFF) dalam menemani setiap aktivitas konsumen, yang dibuat dari 100% biji kopi lokal berkualitas, 100% susu segar, serta 100% gula aren murni sebagai kandungan utama, jadi memiliki cita rasa yang unggul di kelas RTD coffee,” terang James Prananto, Chief of Business Development Officer dan Co-Founder Kopi Kenangan.

Kopi Kenangan Hanya Untukmu menyasar target konsumen yang sangat berbeda dengan peminum fresh brew, baik dari segi umur, selera, dan gaya hidup. Saat ini Kopi Kenangan Hanya Untukmu hadir dengan tiga varian rasa, yang pertama adalah Black Aren, dengan 100% biji kopi lokal pilihan yang diolah dengan menggunakan 100% susu segar dan 100% gula aren asli tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan. Kemudian varian Mantancino, olahan 100% biji kopi lokal pilihan dengan 100% susu segar dan campuran cokelat dan karamel menciptakan sensasi rasa cappucino yang creamy dan khas dari Kopi Kenangan. Serta Avocuddle, dengan 100% biji kopi lokal pilihan yang diolah dengan susu segar dan sensasi rasa alpukat yang kuat dan milky, menghasilkan aroma campuran kopi dan alpukat yang menenangkan.

Kopi Kenangan Hanya Untukmu juga menggabungkan proses tradisional dan modern dengan pengolahan Black Aren yang dikembangkan secara tradisional bersama para petani dari Kampung Adat di Jawa Barat. Hasilnya, gula aren yang digunakan di Kopi Kenangan Hanya Untukmu memiliki tekstur kental, berbau khas smokey, serta berkualitas. Para petani dari Kampung Adat merawat dan memanen Nira dengan sepenuh hati, yang merupakan bahan baku dari gula aren. Gula aren terbaik dihasilkan dari Nira yang dipanen di pagi hari dan diproses di hari yang sama. Semakin murni dan tanpa ditambahkan campuran apapun, gula aren akan memiliki karakteristik warna yang lebih gelap dan berkualitas.

Dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat, Kopi Kenangan sudah menciptakan strategi khusus agar Kopi Kenangan Hanya Untukmu bisa melekat dengan cepat di hati konsumen. Langkah besar dilakukan dengan menggaet dua public figure, yaitu aktor Nicholas Saputra dan penyanyi Isyana Sarasvati sebagai brand ambassador. Nicholas Saputra yang dikenal sebagai sosok yang romantis, supportive, dan dapat dipercaya ketika membawa sebuah brand. Isyana Sarasvati yang dikenal sebagai sosok yang sering membawa kebahagiaan dan humoris untuk orang sekitarnya. Memiliki karakteristik yang sama dengan Kopi Kenangan ready to drink Hanya Untukmu, Nicholas Saputra dan Isyana Sarasvati siap membawa Kopi Kenangan Hanya Untukmu pada konsumen yang mendambakan ready to drink yang berkualitas, praktis, dapat dinikmati kapan saja dan dapat dijangkau.

"Di setiap langkah hidupmu, kami pastikan Kopi Kenangan Hanya Untukmu akan selalu ada buat kamu. Disajikan dengan cinta untuk menciptakan kenangan manis hanya untuk kamu, Kopi Kenangan Hanya Untukmu akan tersedia pada akhir minggu ini di beberapa titik wilayah Jabodetabek, dan akhir Januari 2022 akan tersedia secara Nasional. Kopi Kenangan Hanya Untukmu dapat dinikmati di minimarket seperti Alfa Group (Alfamart dan Alfamidi) dan Indomaret. Kemudian juga akan tersedia di supermarket terdekat, dan akan segera hadir di e-commerce," ujar James. (RO/A-1)