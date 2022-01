Konsumen Nilai Kuy V2 dan Aflo sebagai yang Terbaik

INOVASI mutakhir dari MOVI dan PSL di bidang VPR (vaping replacement pod) dan SRP (smoking replacement pod) refillable system yaitu Kuy V2 dan Aflo kembali menorehkan prestasinya. Kedua pod ini mendapatkan kepercayaan dari konsumen di 2021 sebagai yang terbaik sepanjang tahun.

Kuy V2 dan Aflo yang diluncurkan sejak semester II 2021 dalam waktu singkat meraih kepercayaan dari konsumen Indonesia, baik para vaper lama maupun baru, yang ingin mengubah kebiasaan dari rokok konvensional ke rokok elektrik untuk mendapatkan tingkat kenyamanan dan kesehatan yang lebih tinggi.

"Sebagai perusahaan biotek, kami selalu mengedepankan teknologi, ilmu pengetahuan, dan selalu mendengar kritik saran dari konsumen sehingga kami bisa menyempurnakan Kuy menjadi Kuy V2 yang lebih sesuai dengan keinginan konsumen. Demikian pula dengan Aflo, kami menciptakan pod untuk para smokers yang ingin berhenti merokok dan beralih ke rokok elektrik," ujar CEO MOVI Ferdinand dalam keterangan resmi, Rabu (5/1).

Ferdinand menambahkan Kuy diciptakan untuk menggantikan alat-alat vaping besar bagi kalangan milenial untuk berhenti merokok sementara. Aflo diciptakan untuk alat pengganti rokok konvensional dan sebagai alternatif rokok dengan harga 80% lebih murah dari rokok konvensional.

Di akhir 2021, Kuy V2 mendapat predikat Pod Terbaik No.1 Sepanjang Tahun 2021. Aflo menduduki posisi nomor 4 dari 8 Pod Terbaik 2021 seperti yang dikutip dari salah satu reviewer vape ternama di Indonesia yaitu Panda Vapestore atau Azkaniopanda. "Kuy V2 kecil-kecil cabai rawit, sensasi flavour tebal, nikotin pas, dan sensasi rokok konvensional masih tetap ada sehingga ini merupakan pod terbaik sepanjang 2021 dan masih akan berlanjut di 2022," ujarnya.

MOVI yang didukung oleh PT Puff Sains Lab merupakan perusahaan biotek pemimpin di VNS (vapor not smoke) teknologi dan ENDS (Electronic Nicotine Delivery System). Merek liquid MOVI juga telah terkenal di kalangan milenial, seperti NICSAL99+, Freebase99+ merupakan teroboson canggih di bidang nikotin halus tanpa sedak. PT Puff Sains Lab juga mendapatkan kepercayaan untuk memproduksi liquid USA seperti Five Pawn dan District One. (OL-14)