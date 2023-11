Citroen Indonesia Pasarkan Mobil Listrik untuk Warga Bandung dan Jawa Barat

CITROEN Indonesia memperkenalkan sejumlah produknya pada masyarakat Bandung dan Jawa Barat. Perusahaan yang tergabung dalam PT Indomobil Wahana Trada itu memasarkan mobil listrik New Citroen E-C3 all electric.

"New Citroen E-C3 all electric sudah siap dipasarkan untuk warga Bandung dan Jawa Barat. Kami juga memperkenalkan The All New Citroen C3 Aircross yang akan menyusul dipasarkan di Indonesia," ungkap CEO Citroen Indonesia Tan Kim Piauw, di Bandung, Selasa (7/11).

Dia menambahkan Citroen kembali membawa sejumlah produknya untuk dipasarkan di Indonesia. Kali ini, mobil listrik dengan harga terjangkau.

New Citroen E-C3 all electric, lanjutnya, didesain untuk kegiatan sehari-hari warga. Kenyamanan dan ketenangan di dalam mobil menjadi keunggulan jenis ini.

"Kami sudah memperkenalkan mobil listrik ini di Jakarta, Surabaya dan Semarang. Masyarakat memberi tanggapan positif, dan sudah 400 unit yang dipesan," ujar Tan Kim Piauw.

Menurutnya, New Citroen E-C3 all electric memiliki keunggulan dan keunikah teknologi. Menerapkan teknologi advance comfort, pengguna mobil akan merasakan kenyamanan, karena suspensi kendaraan yang mumpuni.

"Anda akan merasakan berkendara di atas karpet terbang. Suspensi kendaraan ini dirancang sangat nyaman dan menyenangkan, sehingga mampu menyerap benturan dengan sangat baik," tambah dia.

Kendaraan ini, lanjut Tan Kim, juga memiliki keunggulan dalam ruangannya. Ketika pengendara sudah di dalam kendaaraan mereka tidak akan merasakan kebisingan dari luar ruangan.

"Mobil ini dirancang mampu meredam suara di luar dengan sangat baik. Dua keunggulan ini, kami harapkan mampu memuaskan konsumen kendaraan listrik," tandasnya.

Terkait kelaikan kendaraan, Lano Tungka, Departement Head of Marketing Citroen Indonesia menambahkan New Citroen E-C3 all electric sudah diuji coba dengan melakukan perjalanan sejauh 50 ribu kilometer non stop. Kendaraan tetap handal, sehingga dinyatakan sangat layak untuk dipasarkan.

"Untuk Bandung dan sekitarnya, New Citroen E-C3 electric dipasarkan dengan harga Rp381 juta. Kami berharap masyarakat Bandung dan Jawa Barat bisa menerima produk otomotif pabrikan Prancis ini," tegasnya. (SG/Sugeng Sumariyadi)