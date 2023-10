Bio Farma Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

BIO Farma meraih penghargaan The Most Popular BUMN By Audience kategori

sektor industri kesehatan dalam ajang Keterbukaan Informasi Publik

Awards 2023. Kegiatan itu digelar BUMN Track bekerja sama dengan PT Media Kernels Indonesia.

Bertindak sebagai Dewan Juri Kehormatan yaitu Ketua Komisi Informasi

Pusat, Donny Yoesgiantoro. Sementara Ketua Dewan Juri Keterbukaan Informasi Publik Awards 2023 ialah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika 2014-2019 Rudiantara.

Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya melalui keterangannya di Bandung Sabtu (28/10) menyampaikan, bahwa Bio Farma berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2018.

"Penyediaan Informasi bagi Bio Farma merupakan suatu kewajiban. Hal ini

sesuai dengan Undang-Undang No 14 2018 tentang keterbukaan informasi

public," ujarnya.

Di era digital ini, kata Shadiq, Bio Farma memaksimalkan pemanfaatan

media komunikasi digital perusahaaan untuk memberikan informasi sebagai

bentuk transparansi perusahaan.

"Kami ucapkan terima kasih atas penghargaan The Most Popular BUMN by

Audience yang disematkan kepada Bio Farma. Penghargaan ini menjadi

motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan social media activity serta

kualitas konten Bio Farma yang senantiasa memiliki nilai informatif,"

ungkap Shadiq.

Sementara itu, Rudiantara mengatakan, keterbukaan informasi merupakan

aspek penting dalam operasi dan manajemen perusahaan, terutama pada

perusahaan BUMN. Keterbukaan informasi memainkan peran kunci dalam

menjaga akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan dan mempromosikan

pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Bagi BUMN, keterbukaan informasi bukan lagi sebuah kewajiban tetapi

sudah menjadi kebutuhan," lanjutnya.

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2023 ini bertujuan untuk

mengapresisasi badan publik khususnya perusahaan BUMN, BUMN Tbk dan anak perusahaan BUMN Tbk, serta para pejabat publik yang terdiri dari

gubernur, bupati, dan wali kota, yang dinilai telah menjalankan praktik

keterbukaan informasi kepada khalayak. (SG)