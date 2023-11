Harga Cabai di Kota Sukabumi Kembali Naik

BEBERAPA komoditas cabai harganya terpantau kembali naik di Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin (20/11). Penaikan harga tersebut terindikasi karena pasokan yang belum stabil. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, Muhammad Rifki, menyebutkan tiga komoditas yang harganya naik yaitu cabai merah besar TW, cabai merah besar lokal, dan cabai rawit merah. Hasil pendataan di lapangan, saat ini harga cabai merah besar TW Rp70 ribu dari sebelumnya Rp60 ribu per kilogram, cabai merah besar lokal Rp80 ribu dari sebelumnya Rp75 ribu per kg, dan cabai rawit merah Rp85 ribu dari sebelumnya Rp80 ribu per kg. "Hasil monitoring kami di Pasar Pelita dan Pasar Tipar Gede, ada tiga komoditas cabai yang harganya kembali naik," kata Rifki, Senin (20/11). Dia tak memungkiri, fluktuasi harga berbagai komoditas masih terjadi. Terutama pada komoditas sayuran, salah satunya cabai, yang cukup cepat pergerakannya. "Kondisi ini dipengaruhi pasokan. Kalau pasokannya minim, harga biasanya naik. Sebaliknya, kalau pasokan sedang melimpah, harga pun biasanya stabil atau bahkan turun," ucapnya. Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Rifki belum bisa memastikan fluktuasi harga. Artinya, ia belum bisa memperkirakan harga berbagai kebutuhan masyarakat akan mengalami kenaikan atau tidak. "Kalau pasokannya lancar, bisa saja harga tidak akan mengalami perubahan. Kecuali kalau ada peningkatan permintaan, biasanya harga akan ikutan naik," terangnya. Sementara itu harga beberapa komoditas pokok masyarakat masih cukup stabil. Beras misalnya, harganya sampai saat ini belum mengalami perubahan. Per Senin (20/11), untuk jenis premium harganya masih di kisaran Rp14 ribu per kg, jenis medium kisaran Rp13 ribu per kg, Ciherang Cianjur I di kisaran Rp14 ribu per kg, Ciherang Cianjur II kisaran Rp13.500 per kg, dan Ciherang Sukabumi kisaran Rp13.500 per kg. Sementara harga beras Bulog atau program Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan kisaran Rp10.900 per kilogram. (SG)

