Hampir 1.000 Siswa Diundang 'Satu Hari Jadi Mahasiswa' di Kampus UTama 

UNIVERSITAS Widyatama (UTama), kampus unggul yang menekankan nilai DJITU (Disiplin, Jujur, Inovatif, Tekun, dan Ulet) plus Sense of Belonging and Continuous Improvement, memberikan kesempatan kepada hampir 1.000 siswa SMA dan SMK dari sejumlah daerah di Jawa Barat (Jabar). Kehadiran para siswa SMA dari berbagai daerah itu untuk merasakan atmosfer kampus unggul dalam program Trial Class “Satu Hari Menjadi Mahasiswa” yang interaktif dan inovatif. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen UTaama dalam menciptakan “Friendly Campus for Future Business Pro” yang bertujuan memberikan wawasan langsung tentang lingkungan belajar yang ramah dan berkualitas di Universitas Widyatama. Baca juga: UGM Terbaik di Bidang Ilmu Sosial Versi Times Higher Education Selain menampilkan metodologi pengajaran inovatif dan interaktif dengan dosen berpengalaman, program Trial Class “Satu Hari Menjadi Mahasiswa” juga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk merasakan pengalaman mendalam pada program studi yang mereka minati. Acara ini juga menyuguhkan rangkaian kegiatan yang memperkaya wawasan siswa, meliputi Campus Tour, Special Workshop for Teacher, Special Performance from UKM, Games dan Giveaway. Selain itu, ada Scholarship Showcase yang menjadi peluang beasiswa bagi peserta berprestasi sebagai langkah nyata mendukung pendidikan berkualitas. Dalam tur kampus, para siswa dipandu untuk menikmati fasilitas canggih dan sumber daya modern yang mendukung pembelajaran. Baca juga: Penyandang Disabilitas Didikan Artherapy Center Widyatama Bandung Lulus Tugas Akhir Dengan penuh semangat, Rektor Universitas Widyatama, Prof. Dr. H. Dadang Suganda, M.Hum, didampingi Wakil Rektor Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi & Kemahasiswaan Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., C.A., menjelaskan bahwa kegiatan hari ini atau Kamis (16/11) merupakan kelanjutan dari Trial Class sebelumnya. Setelah suksesnya pelaksanaan Trial Class 1.0 sebulan yang lalu yang mendapat apresiasi tinggi dari siswa, sekolah, dan orang tua, kini hadir Trial Class 2.0. 427 Siswa dari 80 SMA/SMK di Kota Bandung Dalam gelaran sebelumnya, sebanyak 437 siswa dari 80 SMA/SMK di Kota Bandung turut serta dalam berbagai kelas sesuai dengan minat dan potensi mereka. Dadang Suganda menyebutkan, minat peserta dari luar Kota Bandung terus meningkat, sehingga digelarlah Trial Class 2.0 sebagai respons terhadap permintaan yang melonjak. Pada hari ini, hampir 500 siswa dari 59 SMA/SMK di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang turut mengambil kesempatan dan pengalaman berharga dalam Trial Class 2.0. Baca juga: Hadapi Tantangan Praktik Klinis, UMHT Resmikan Pusat OSCE “Luar biasanya lagi, Trial Class 2.0 ini pun tak cukup menampung seluruh permintaan karena kami terpaksa membatasi kepesertaan agar para siswa bisa leluasa untuk menikmati fasilitas belajar yang canggih dan modern, metode pengajaran yang dinamis, serta dosen-dosen yang berkualitas," jelasnya. "Tak menutup kemungkinan, kami akan mengadakan Trial Class 3.0 apabila animo para siswa SMA/SMK di Jawa Barat atau provinsi lainnya cukup tinggi, tentunya dengan konsep kegiatan yang lebih menarik dan inovatif lagi,” ujar Dadang Suganda. Acara Trial Class ini menjadi platform unik di mana salah seorang alumni terkemuka Universitas Widyatama turut berbagi pengalaman inspiratifnya saat berkuliah di Widyatama. "Universitas Widyatama bukan hanya tempat belajar, melainkan juga panggung pertumbuhan pribadi dan profesional saya. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh universitas ini membentuk fondasi kuat bagi perjalanan karier saya," ucap Assistant Vice President Employee Welfare Foundation Bank BJB, Nia Riana. (RO/S-4)

Selain menampilkan metodologi pengajaran inovatif dan interaktif dengan dosen berpengalaman, program Trial Class “Satu Hari Menjadi Mahasiswa” juga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk merasakan pengalaman mendalam pada program studi yang mereka minati.

Acara ini juga menyuguhkan rangkaian kegiatan yang memperkaya wawasan siswa, meliputi Campus Tour, Special Workshop for Teacher, Special Performance from UKM, Games dan Giveaway.

Selain itu, ada Scholarship Showcase yang menjadi peluang beasiswa bagi peserta berprestasi sebagai langkah nyata mendukung pendidikan berkualitas.

Dalam tur kampus, para siswa dipandu untuk menikmati fasilitas canggih dan sumber daya modern yang mendukung pembelajaran.

Dengan penuh semangat, Rektor Universitas Widyatama, Prof. Dr. H. Dadang Suganda, M.Hum, didampingi Wakil Rektor Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi & Kemahasiswaan Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., C.A., menjelaskan bahwa kegiatan hari ini atau Kamis (16/11) merupakan kelanjutan dari Trial Class sebelumnya.

Setelah suksesnya pelaksanaan Trial Class 1.0 sebulan yang lalu yang mendapat apresiasi tinggi dari siswa, sekolah, dan orang tua, kini hadir Trial Class 2.0.

427 Siswa dari 80 SMA/SMK di Kota Bandung

Dalam gelaran sebelumnya, sebanyak 437 siswa dari 80 SMA/SMK di Kota Bandung turut serta dalam berbagai kelas sesuai dengan minat dan potensi mereka.

Dadang Suganda menyebutkan, minat peserta dari luar Kota Bandung terus meningkat, sehingga digelarlah Trial Class 2.0 sebagai respons terhadap permintaan yang melonjak.

Pada hari ini, hampir 500 siswa dari 59 SMA/SMK di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang turut mengambil kesempatan dan pengalaman berharga dalam Trial Class 2.0.

“Luar biasanya lagi, Trial Class 2.0 ini pun tak cukup menampung seluruh permintaan karena kami terpaksa membatasi kepesertaan agar para siswa bisa leluasa untuk menikmati fasilitas belajar yang canggih dan modern, metode pengajaran yang dinamis, serta dosen-dosen yang berkualitas," jelasnya.

"Tak menutup kemungkinan, kami akan mengadakan Trial Class 3.0 apabila animo para siswa SMA/SMK di Jawa Barat atau provinsi lainnya cukup tinggi, tentunya dengan konsep kegiatan yang lebih menarik dan inovatif lagi,” ujar Dadang Suganda.

Acara Trial Class ini menjadi platform unik di mana salah seorang alumni terkemuka Universitas Widyatama turut berbagi pengalaman inspiratifnya saat berkuliah di Widyatama.

"Universitas Widyatama bukan hanya tempat belajar, melainkan juga panggung pertumbuhan pribadi dan profesional saya. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh universitas ini membentuk fondasi kuat bagi perjalanan karier saya," ucap Assistant Vice President Employee Welfare Foundation Bank BJB, Nia Riana. (RO/S-4)