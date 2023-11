LKP Karya Jelita Realisasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental

LEMBAGA Kursus dan Pelatihan Kerja (LKP) Karya Jelita merealisasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNMR) melalui Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). Mereka menggelar Star Up Young Entrepreneur Festival di Bandung. LKP Karya Jelita bergerak di bidang vokasi dan keterampilan kewirausahaan bridal make up artist, kecantikan kulit, rambut, WO, SPA, dan publik speaking. Mereka merealisasikan GNMR secara maraton yang digelar selama dua waktu, yaitu pada 9 November dan 12 November. Direktur LKP Karya Jelita, Rani Sintiawati di Bandung, Selasa (14/11) mengatakan, festival bertemakan mahakarya seminar dan Lomba GNRM dengan meonjolkan kearifan lokal. Pada rias pengantin se-Nusantara diawali dengan Zoom GNRM Sinergi yang diikuti peserta kursus gratis pada 9 November 2023 lalu. Pemateri dari Deputi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Didik Suhardi, Rani Sintiawati, Direktur Bandung TV Alit Suwirya dan Direktur Eksekutif Kadin Kota Bandung Ridwan Kurniawan. "Kegiatan ini berjalan sukses, baik kegiatan lomba GNRM dengan kearifan lokal, rias pengantin se-Nusantara dan lomba tumpeng serta tart pengantin, juga seminar tentang GRMN ," ujar Rani. Dia menambahkan lomba GNRM dan rias pengantin se- Nusantara diikuti 40 siswa dan 40 model dari LKP Karya Jelita. Para siswa tersebut sebelumnya sudah menjalani pendidikan selama tiga bulan. Sementara lomba star up young entrepreneur festival diikuti 25 penggerak PKK dari Kecamatan Kiaracondong, Batununggal dan Kecamatan Lengkong, serta 15 murid SLB Chahya Putra yang merupakan dampingan fasilitator Sekolah Penggerak Jabar. (SG)

