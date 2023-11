Eversti Nevalia, Caleg DPR RI yang Bertekad Majukan Enterpreunership Generasi Muda

TAUFIK Hidayat sempat kaget saat putrinya, Eversti Nevalia, 26, maju sebagai calon anggota legeslatif. Pilihan Teh Devay, panggilan akrabnya, maju dari daerah pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi.

“Terus terang saya sempat kaget. Tanpa sepengetahuan saya, Teh Devay ini berinisiatif sendiri mendaftarkan diri, ikut nyaleg pileg 2024. Pilihan dapilnya di Jawa Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi," ujar politikus Partai Gerindra, yang terpilih menjadi Ketua DPRD Jawa Barat periode 2019-2024, Rabu (1/11).

Akhirnya, lanjut dia, mau tidak mau purnawiran berpangkat brigadir jenderal itu merestui dan mendorongnya. "Saya lihat, saat ini Teh Devay sibuk mempersiapkan pencalegannya. Itu ia lakukan di sela kuliah S-3 di Universitas Padjadjaran," tambahnya saat ditemui di rumahnya di Jalan LLRE Martadinata.

Devay adalah putri kedua pasangan Taufik dan Rinrin Merinova. Dia cukup berhasil menempung pendidikannya.

Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda. Ia mengambil jurusan Faculty of Ecnomics and Business/International Business.

“Setelah dari Belanda itu, Teh Devay kembali melanjutkan pendidikan Magister di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB (SBM-ITB). Nah sekarang disela melanjut studi S-3 di Unpad, ia merintis bisnis kuliner bernama ramesindong di Jl Bengawan Kota Bandung bersama rekannya," ujar Kang Opik.

Salah satu obsesi ialah merasakan kebahagiaan jika berhasil memotivasi kelompok muda atau seusianya dalam hal entrepreneurship di berbagai kampus maupun komunitas di kota Bandung dan kota Cimahi.

Nama Eversti Nevalia, menurut Kang Opik, merupakan pemberian dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Eversti diambil dari nama gunung tertinggi di dunia Mount Everest, sedangkan Nevalia dari Nepal.

"Saat dia lahir, saya sedang dalam penugasan menaklukan gunung tertinggi di dunia, yang ditugaskan Danjen Kopassus, Pak Prabowo Subianto,” tambahnya.

Seperti dirinya, Kang Opik berharap putrinya itu juga menjadi pribadi yang sangat cair dan tidak sungkan bergaul dengan siapapun.

Terkait tekad Devay, dia berharap generasi muda yang terjun ke dunia politik mampu memacu diri dan menjadi Indonesia sebagai negara yang lebih makmur, berdasarkan demokrasi Pancasila.

Harapan itu juga ia tujukan kepada Dhani Wirianata, yang saat itu menemaninya. Dhani ialah sekretaris pribadi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (SG)