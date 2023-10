Harga Cabai Rawit Merah di Sukabumi Naik Lagi jadi Rp80 Ribu per Kg

HARGA komoditas cabai rawit merah di Kota Sukabumi, Jawa Barat,

terus naik. Pada Selasa (31/10) harganya tembus di kisaran Rp80 ribu

per kilogram.

Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi Usaha Mikro

Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi, Muhammad Rifki, menuturkan kurun dua hari terakhir harga cabai rawit merah naik cukup

signifikan. Sehari sebelumnya harga cabai rawit merah naik jadi Rp75 ribu per kilogram dari semula Rp70 ribu per kilogram.

"Hari ini (Selasa), hasil monitoring di Pasar Pelita dan Pasar Tipar Gede, harga cabai rawit merah naik jadi Rp80 ribu per kilogram. Selama dua hari harganya naik Rp10 ribu per kilogram," kata Rifki.

Naiknya harga cabai rawit merah diikuti juga semua komoditas cabai. Harga cabai merah besar TW naik dari Rp40 ribu menjadi Rp45

ribu per kilogram, cabai merah besar lokal naik dari Rp48 ribu menjadi Rp55 ribu per kg, cabai besar hijau naik dari Rp25 ribu menjadi Rp30 ribu per kg, cabai merah keriting dari Rp52 ribu menjadi Rp60 ribu per kg, cabai keriting hijau dari Rp25 ribu menjadi Rp30 ribu per kg, dan cabai rawit hijau dari Rp52 ribu menjadi Rp60 ribu per kg.

"Komoditas lain yang harganya ikut naik yaitu buncis dari Rp20 ribu menjadi Rp25 ribu per kg," lanjut Rifki.

Dia menuturkan sejauh ini naiknya harga cabai rawit merah tak sampai

menimbulkan gejolak. Rifki menduga karena cabai rawit merah bukan termasuk komoditas pokok.

"Mungkin hanya sebagian kecil masyarakat saja yang terdampak akibat naiknya harga cabai rawit merah. Seperti pedagang, warung nasi, dan sebagainya," tambahnya. (SG)