The New Chevrolet Trailblazer Sabet Dua Penghargaan

PT General Motors (GM) Indonesia, melalui brand Chevrolet, meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesia Car of The Year (ICOTY) 2018 yang diselenggarakan majalah Mobil Motor.

Sebelumnya, the New Chevrolet Trailblazer telah menjalani serangkaian pengujian bersama mobil-mobil dari belasan brand lainnya di Jakarta dan Bogor pada 29 September hingga 7 November 2018 guna mengukur performa kendaraan di setiap kategori.

Setelah diuji secara khusus oleh lima panelis, ICOTY 2018 menyematkan dua penghargaan best performance dan best category in SUV diesel pada the New Chevrolet Trailblazer dalam acara puncak penganugerahan di Jimbaran Cafe, Ancol, Jakarta, pada Rabu (19/12).

"Chevrolet Indonesia gembira dan sangat mengapresiasi dua penghargaan yang diberikan kepada The New Chevrolet Trailblazer melalui ajang ICOTY ini. Pencapaian ini semakin memotivasi kami untuk terus meningkatkan pelayanan serta inovasi produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia," kata External Affairs and Communications Director GM Indonesia, Yuniadi Haksono Hartono, yang hadir dan menerima penghargaan tersebut.